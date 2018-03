Morawiecki pogratulował Merkel wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Angeli Merkel wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec. "Mam nadzieję, że wraz z Panią Kanclerz będziemy mogli umocnić nasze partnerstwo w sprawach dwustronnych i europejskich" - napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

Zdjęcie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki /Ferdinand Ostrop /AP

Bundestag wybrał w środę Angelę Merkel na czwartą kadencję na urząd kanclerza Niemiec, choć wyniki głosowania wskazują, że nie wszyscy posłowie koalicji, na której czele ma stanąć, poparli jej kandydaturę. Pierwsze posiedzenie rządu ma się odbyć w środę po południu.

Merkel jest kanclerzem Niemiec nieprzerwanie od 2005 r. i w tym czasie stała na czele trzech rządów koalicyjnych - w latach 2005-2009 i 2013-2017 były to koalicje chadeków z SPD, a w latach 2009-2013 chadeków z liberalną FDP.

Pełnoprawny rząd powstanie w 171 dni po wyborach parlamentarnych. Jeszcze nigdy w historii RFN formowanie gabinetu nie trwało tak długo.

W wyborach do Bundestagu z 24 września 2017 r. zarówno chadecy, jak i socjaldemokraci odnotowali najgorsze wyniki w swej powojennej historii. Początkowo obóz chadecki chciał utworzyć koalicję z FDP i Zielonymi, jednak liberałowie zerwali rozmowy sondażowe.



Chadecy przystąpili wówczas do rozmów sondażowych, a później koalicyjnych, z SPD, która przystąpiła do nich, choć początkowo planowała przejście do opozycji. O losie przyszłej koalicji ostatecznie zadecydowało wewnątrzpartyjne referendum wśród członków SPD, w którym mimo zgłaszanych przez wielu socjaldemokratów obiekcji dwie trzecie zagłosowało za odnowieniem koalicji.