Morawiecki: Polska nie może być odwrócona do morza plecami

Zachodnie Pomorze i Szczecin, to obszar, który wymaga ogromnej rewitalizacji. Wykorzystanie szansy, która rodzi się przed nami wraz z odbudową portu szczecińskiego, jest polską racją stanu" - powiedział w sobotę wicepremier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński na pokładzie Daru Młodzieży /Marcin Bielecki /PAP

"Polska nie może być odwrócona do morza plecami" - powiedział Morawiecki w sobotę w TVP Info. Pytany o to, czy Szczecin ma szansę wrócić do ścisłej czołówki polskich miast, zaznaczył, że ma "takie marzenie i główne starania rządu do tego zmierzają".

"Zachodnie Pomorze i Szczecin, to obszar, który wymaga ogromnej rewitalizacji (...). Wykorzystanie szansy, która rodzi się przed nami wraz z odbudową portu szczecińskiego, jest polską racją stanu. Tworzymy miejsca pracy, budujemy promy" - mówił wicepremier.

Jego zdaniem Pomorze Zachodnie i Szczecin nie miały do tej pory dobrych połączeń komunikacyjnych. "Dzisiaj to się poprawia, droga S3 będzie niedługo gotowa od Szczecina, do granicy południowej w Lubawce. Przez to również handel z Czechami będzie mógł przysparzać dobrobytu Pomorzu Zachodniemu" - ocenił Morawiecki.

"Wielkie inwestycje, które w Zachodniopomorskiem będą lub już mają miejsce - tunel, udrożnienie Odry, a zwłaszcza wielkie inwestycje biznesowe, to tematy bardzo ważne dla rozwoju całego województwa" - podkreślił wicepremier.

"Zmniejszenie bezrobocia, przyciąganie inwestorów, którzy mają ciekawe nowe produkty, usługi, to dla nas niezwykle ważne działania. Dzięki temu dzisiaj bezrobocie w Zachodniopomorskiem jest na historycznie niskim poziomie - podobnie jak w całej Polsce. To są inwestycje, które przyciągamy z Londynu, Paryża, Nowego Jorku. Wielu inwestorów interesuje się Polską i tworzy to dobre perspektywy rozwojowe" - ocenił Morawiecki.