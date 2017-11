Morawiecki: To nie naziści, to Niemcy zgotowali Żydom ten los

"To Niemcy zgotowali Żydom ten los. Nie byli to żadni naziści, kosmici nie wiadomo skąd, to byli Niemcy" - powiedział w niedzielę w Toruniu wicepremier Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w konferencji Międzynarodowej Konferencji "Pamięć i nadzieja".

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /Paweł Supernak /PAP

Konferencja poświęcona jest Polakom ratującym Żydów w czasie drugiej wojny światowej.

Reklama

"Mój przedmówca (wiceprzewodniczący parlamentu Izraela Yehiel Hilik Bar - PAP) mówił parę razy o nazistach, ale Szymon Wiesenthal powiedział, że trzeba nazwać tych zbrodniarzy, gdyż oni nie mogą i nie powinni spać spokojnie. To nie byli żadni naziści, kosmici nie wiadomo skąd, to byli Niemcy. To oni zgotowali ten los, na tej ziemi" - mówił Morawiecki.

Wskazał, że "pokrętna semantyka" i nowe słowa używane w kontekście Holocaustu zafałszowują rzeczywistość. "Powinniśmy się tego wystrzegać" - ocenił wicepremier. Przywoływał postać Jana Karskiego, który podróżował do USA i tam mówił o bezprecedensowej zbrodni politykom, biskupom oraz przedstawicielom świata i mediów.

"On natrafił na mur obojętności w świecie wolnym, bogatym, który mógł coś zrobić. Prezydent Bush pożałował, że Amerykanie nie zbombardowali tych wszystkich linii kolejowych, którymi wozili Żydów do obozów koncentracyjnych" - podkreślił Morawiecki.

W konferencji, która rozpoczęła się od uroczystej mszy, uczestniczą - poza Morawieckim - m.in. premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicepremier Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta, szefowa kancelarii premier Beata Kempa, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin, jak również parlamentarzyści i przedstawiciele władz regionalnych i miejskich. Obecni są również uratowani przez naszych rodaków w czasie Holokaustu oraz przedstawiciele rządu i parlamentu izraelskiego, a także prezes fundacji "From The Depths" Jonny Daniels.

Organizatorami konferencji są: Instytut im. św. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość", działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z Fundacją "From The Depths", we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.