"Przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi, jak również polską tradycją" - oceniło Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, odnosząc się do listu Komisji Europejskiej w sprawie różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Zdjęcie Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska /Reporter

Do ministerstwa dotarł w poniedziałek list komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova w sprawie różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem KE, odmienny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji.

"Nie mamy wątpliwości, że przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi, jak również polska tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa, zamieszczonym na stronie internetowej.

Jak podkreślił resort, przejście na emeryturę wynika z indywidualnej decyzji osoby uprawnionej i następuje na jej wniosek. MRPiPS zwróciło uwagę, że mimo zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w innych państwach Unii Europejskiej, różny wiek obowiązuje w: Austrii, Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii, w Wielkiej Brytanii.

Od 1 października wiek emerytalny w Polsce zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych - powszechnego i rolniczego. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość - po spełnieniu określonych warunków - przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 r. obowiązywała sędziów i prokuratorów - w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach.