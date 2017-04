MRPiPS: W marcu programem "500 plus" objętych prawie 4 mln dzieci

W marcu wsparciem z programu "Rodzina 500 plus" objętych było ponad 3,9 mln dzieci, czyli 56,6 proc. wszystkich dzieci w Polsce - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS /Andrzej Hulimka /East News/Reporter

Ministerstwo przekazało, że łącznie do wszystkich rodzin z programu "Rodzina 500 plus" trafiło ok. 23 mld zł.

Resort rodziny i pracy zwrócił uwagę, że świadczeniem wychowawczym objętych jest prawie 2,6 mln rodzin. Wśród nich najwięcej jest tych z dwójką dzieci (58 proc., czyli 1,49 mln). Dalej są rodziny z jednym dzieckiem (28 proc., 725 tys.) i wielodzietne (14 proc., 374,4 tys.).

Z informacji ministerstwa wynika, że najwięcej świadczeń trafia do dzieci w województwach: mazowieckim (ponad 565 tys. dzieci, co stanowi 57 proc. wszystkich dzieci w tym regionie), śląskim (prawie 392 tys. dzieci, czyli 51 proc.) i wielkopolskim (prawie 388 tys., czyli 58 proc.). Rodzin, które spełniają kryterium dochodowe umożliwiające wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko, jest ponad 1,5 mln, czyli 60 proc. wszystkich rodzin pobierających świadczenie "500 plus".

MRPiPS zaznaczyło, że miesięcznie składanych jest przeciętnie ok. 49 tys. wniosków.