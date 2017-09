MS: Jesteśmy gotowi zaopiniować projekty prezydenckich ustaw

Jak powiedział Jan Kanthak - szef gabinetu politycznego ministra Zbigniewa Ziobry - "Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe zaopiniować projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, jeśli prezydent o to wystąpi". Do sprawy odniosła się również premier Beata Szydło.

Kanthak oświadczył, że do tej pory: "Prezydent, ani jego Kancelaria nie zwracała się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o konsultacje czy współpracę przy tworzeniu prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odnosił się pod koniec sierpnia do propozycji prezydenta dotyczących SN i KRS. "Będę bardzo uczciwie i rzetelnie oceniał propozycje pana prezydenta, jeśli prezydent będzie chciał się wcześniej do mnie zwrócić z prośbą o konsultacje, opinie, bo tak wiele mówił o potrzebie wzajemnego opiniowana, że jestem gotów też tę opinię wyrazić, zanim ten projekt ujrzy światło dzienne - by nie było później nieporozumień, że projekt spotyka się z jakimś krytycznym przyjęciem" - powiedział Ziobro w TVP Info.

Jak mówił, wierzy, że prezydent przygotuje taki projekt, "z którego wszyscy będziemy zadowoleni". "Chciałbym głosować za tym projektem i pomóc panu prezydentowi w osiągnięciu osobistego sukcesu i sukcesu nas wszystkich - czyli uzdrowienia polskiego systemu sprawiedliwości" - podkreślił minister.

O prezydenckie projekty ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego pytano w środę premier Beatę Szydło na briefingu w Krynicy.

Szefowa rządu podkreśliła, że na temat propozycji prezydenta Andrzeja Dudy wolałaby się wypowiadać kiedy się z nimi zapozna.

Dopytywana o brak konsultacji tych projektów z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, Szydło odparła: "W Polsce mamy w tej chwili system, w którym minister sprawiedliwości odpowiada za resort sprawiedliwości i sądzę, że przy tak ważnych zmianach, te konsultacje są potrzebne". "Ale jeżeli pan prezydent podjął decyzję, że w tej chwili przygotował własne projekty, to sądzę, że ten moment na konsultacje i rozmowę na temat tych projektów właśnie nadszedł" - zaznaczyła.

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów ustaw o SN i KRS. We wtorek prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński potwierdził, że termin ten jest aktualny