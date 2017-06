​MŚ: Porozumienie z Paryża jest istotne dla Polski

Porozumienie z Paryża jest istotne dla Polski, pozwala na zachowanie specyfiki gospodarek narodowych i gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z posiadanych zasobów surowcowych - poinformował w piątek PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha.

"Ministerstwo Środowiska przyjmuje do wiadomości decyzję podjętą przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jako przyszła prezydencja szczytu klimatycznego, Polska deklaruje współpracę ze wszystkimi stronami konwencji klimatycznej, w tym z USA" - napisał w komentarzu Mucha.

Zaznaczył, że polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo istotna, a porozumienie paryskie jest szansą na zrównoważony rozwój świata.

"Porozumienie z Paryża to ważna międzynarodowa umowa, której celem jest dążenie do neutralności klimatycznej, czyli wyrównania poziomu emisji z ilością CO2 pochłanianą m.in. przez lasy. Umowa ta ma chronić klimat, a jednocześnie pozwala na zachowanie specyfiki gospodarek narodowych. Jest to szczególnie istotne dla Polski, gdyż gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z posiadanych zasobów surowcowych" - ocenił Mucha.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wycofają się z paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku, co jest spełnieniem jego obietnicy, że będzie przedkładał interesy amerykańskich pracowników i konsumentów nad inne.