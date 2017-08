MSWiA: 31 mln zł dla rodzin poszkodowanych w nawałnicach

Ponad 6 tys. rodzin poszkodowanych w nawałnicach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską, otrzyma w sumie prawie 31 mln zł. Taką informację podał resort spraw wewnętrznych i administracji.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Pawel Wisniewski /East News

"Minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o przyznaniu pieniędzy rodzinom poszkodowanych w nawałnicach. Łączna kwota, która będzie wypłacona to 30 818 900 zł. Środki trafią do 6097 rodzin" - poinformowało MSWiA na Twitterze.



Od piątku do niedzieli włącznie strażacy interweniowali ponad 15 tys. razy w związku z burzami i silnym wiatrem, który uszkodził lub zerwał dachy z 2,8 tys. budynków, w tym 2,1 tys. mieszkalnych.



Osoby poszkodowane w wyniku wichur i nawałnic mogą zgłaszać się po zasiłek do 6 tys. zł, który nie będzie rozliczany. Poszczególne samorządy zbierają takie informacje z terenu, przekazują je wojewodom, a ci następnie zgłaszają to do MSWiA.



Dodatkowo jest możliwość otrzymania pomocy w wysokości do 20 tys. na remonty domów. Pieniądze te są rozliczane na podstawie faktur i oświadczeń, ale bez opinii rzeczoznawcy. Taka opinia jest wymagana, gdy poszkodowani ubiegają się o wyższą pomoc na remont domu - w wysokości do 100 tys. zł.