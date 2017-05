MSWiA: Nie tylko kobiety i dzieci w ramach relokacji

"Polska nie może w ramach mechanizmu relokacji przyjmować wyłącznie kobiet i dzieci" - informuje w dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcie MSWiA /East News

W czwartek wiceprzewodnicząca PO, była premier Ewa Kopacz mówiła, że Polska powinna wypełnić zobowiązania w sprawie uchodźców. "Mówiliśmy od początku: nie zgodzimy się nigdy na mechanizm podziału i rozdziału uchodźców, nie chcemy emigrantów ekonomicznych i nielegalnych, ale uchodźców, którzy uciekając ratują swoje życie i zdrowie, możemy według szczególnego klucza wybrać. Te ustalenia dotyczą tego, że tożsamość tych ludzi musi być ustalona i to przez nasze służby. Skoro zdecydowaliśmy się przyjmować kobiety z dziećmi, to rząd powinien się tego trzymać" - oświadczyła Kopacz.



Według MSWiA nie jest prawdą twierdzenie posłów Platformy Obywatelskiej, w tym Ewy Kopacz, że rząd koalicji PO-PSL wypracował mechanizm pozwalający przyjąć do Polski wyłącznie kobiety i dzieci. "Polski rząd nie ma możliwości wybierania osób według płci czy kategorii wiekowych przy relokacji z obozów dla uchodźców z Włoch i Grecji. Takie działanie byłoby traktowane przez instytucje unijne jak dyskryminacja i jest niemożliwe" - wskazano w komunikacie.



Resort wskazał, że listy osób przewidzianych do relokacji tworzone są na terenie Włoch i Grecji i na ich ostateczny kształt Polska i inne kraje nie mają wpływu. Jedyną sytuacją, w której można odmówić przyjęcia danej osoby są względy bezpieczeństwa (np. w przypadku niemożliwości zweryfikowania tożsamości i autentyczności dokumentów).



Jak tłumaczy MSWiA Polska delegowała do hotspotów w Grecji i we Włoszech oficerów łącznikowych, których zadaniem było sprawdzenie osób pod kątem bezpieczeństwa. "Po przeprowadzeniu weryfikacji żadna ze wskazanych przez służby greckie i włoskie osób nie spełniła wymagań bezpieczeństwa" - podkreślił resort spraw wewnętrznych.



"Warto zaznaczyć, że program unijny przewidujący relokację 160 tys. osób okazał się nieskuteczny. Do tej pory do innych krajów UE trafiło około 18 tys. uchodźców, co stanowi jedynie 11 proc. całości. Polska pomaga uchodźcom z Syrii i Iraku. W 2016 r. na działania humanitarne rząd przekazał kwotę około 119 mln zł" - dodano.



We wrześniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Gracji. Termin zakończenia tych działań wyznaczono na wrzesień 2017 roku. Dotychczas tylko nieco ponad 18 tys., czyli 11 proc. ustalonej liczby osób, zostało faktycznie przeniesionych.