MSZ apeluje o zachowanie ostrożności podczas podróży do Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o zachowanie ostrożności podczas podróży do Rosji w związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które może wzrosnąć ze względu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Odbędą się one w dniach od 14 czerwca do 15 lipca.

Wydane we wtorek ostrzeżenie jest najniższego stopnia w czterostopniowej skali stosowanej przez resort.

"W Rosji występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Może ono wzrosnąć w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 14.06-15.07. Nie można wykluczyć ataków w miastach-gospodarzach turnieju. Ostrożność należy zachować w szczególności na stadionach, w strefach kibica i ich okolicach, a także w środkach transportu publicznego" - zaznacza MSZ.

Resort ostrzega także przed podróżami w rejon Północnego Kaukazu, tj. do republik: Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii, Osetii Północnej, Inguszetii, Czeczenii, Dagestanu.

MSZ podkreśla, że Polska podobnie jak inne państwa uznaje Krym za "integralną część Ukrainy". "Bezprawna aneksja tej części terytorium Ukrainy przez Rosję uniemożliwia udzielanie przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z powyższym MSZ kategorycznie odradza podróże na Krym" - głosi komunikat resortu.

Resort spraw zagranicznych apeluje także o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz. Jest to system rejestracji podróży pomagający zlokalizować podróżnych z Polski, w razie potrzeby umożliwiający także organizację odpowiedniej pomocy.