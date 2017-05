MSZ wzywa Koreę Płn. do "zaprzestania prowokacyjnych działań"

"Potępiamy próbę rakietową przeprowadzoną w niedzielę przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną" - poinformowano w niedzielę w komunikacie prasowym polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak głosi komunikat MSZ, "działania władz w Pjongjangu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i pokoju w regionie oraz międzynarodowego systemu nieproliferacji i kontroli zbrojeń".

Resort spraw zagranicznych w swoim komunikacie wzywa władze KRLD do zaprzestania prowokacyjnych działań, stanowiących pogwałcenie przez Pjongjang jego zobowiązań międzynarodowych oraz postanowień licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym rezolucji 2321 z 30 listopada 2016 roku.

MSZ zachęca także władze północnokoreańskie do powrotu do dialogu i prowadzenia pokojowej, opartej na wzajemnym zaufaniu polityki zagranicznej.



"Jesteśmy gotowi do wspierania starań na rzecz budowy trwałego bezpieczeństwa i stabilności w regionie" - podsumowano w komunikacie.