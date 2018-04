Mucha o projekcie ustawy degradacyjnej: Chcemy to rozważyć

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha pytany o to, czy prezydent przedstawi nowy projekt tzw. ustawy degradacyjnej, odpowiedział - "Chcemy to rozważyć". "Gdyby prezydent podjął taką decyzję, projektem zajmowałby się parlament, więc to naturalne, że rozmawiamy także ze stroną rządową" - dodał.

Zdjęcie Paweł Mucha /Robert Ostrowski /East News

Prezydent Andrzej Duda 30 marca zawetował ustawę o odbieraniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-90 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. W piątek prezydent spotka się z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w sprawie tej tzw. ustawy degradacyjnej.

W czwartek w radiowej Trójce Błaszczak powiedział, że na konsultacjach przedstawi "swój punkt widzenia oraz punkt widzenia rządu i większości parlamentarnej w tej sprawie". Dodał, że dla niego sprawa jest zamknięta i że "rząd nie będzie przygotowywał kolejnego projektu, również klub parlamentarny nie będzie przygotowywał kolejnego projektu".

Paweł Mucha pytany w piątek w Polsat News, czy prezydent przygotowuje nowy projekt ustawy, odpowiedział: "chcemy to rozważyć". Jak przypomniał, prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. "Można wystąpić z inicjatywą, natomiast to jest rzecz, która będzie - gdyby prezydent podjął taką decyzję - potencjalnie procedowana w polskim Sejmie, Senacie" - mówił Mucha. Dodał, że w związku z tym "jest naturalne", że strona prezydencka rozmawia także ze stroną rządową.

Wideo Prezydent zawetował tzw. ustawę degradacyjną

Wiceszef KPRP podkreślił, że prezydent "bardzo wyraźnie mówił o tym, że będzie prowadził konsultacje, że będzie rozmawiał także ze środowiskami osób represjonowanych w stanie wojennym, bohaterami opozycji demokratycznej w czasach PRL". Mucha zapowiedział, że prezydent będzie pytał ich o oczekiwania. "Czy oczekują tego rozwiązań prawnych, a być może oczekują innych rozwiązań prawnych" - dodał.

Jako powód zawetowania tzw. ustawy degradacyjnej prezydent podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących.

Ustawę o pozbawianiu stopni wojskowych - także pośmiertnie - osób, które w latach 1943-90 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu, Sejm uchwalił 6 marca. Jej projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu 1 marca - w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych.

W ustawie zapisano automatyczne pozbawienie stopni wojskowych członków WRON, przewiduje ona ponadto odbieranie stopnia osobom, które "pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze, kierowały działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943-1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego, dokonywały drastycznych czynów"; inicjowały lub dopuszczały się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub pochodzenie oraz wydawały rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej.