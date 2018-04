Mucha: Prezydent podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum

Prezydent podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego; należy spodziewać się projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, które prezydent będzie przedkładał Senatowi - powiedział pełnomocnik prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha.

Zdjęcie Wiceszef Kancelarii Prezydenta, pełnomocnik prezydenta ds. referendum konsultacyjnego Paweł Mucha i sekretarz stanu w KPRP Krzysztof Łapiński podczas konferencji prasowej /Bartłomej Zborowski /PAP

Mucha powiedział dziennikarzom, że środowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, którego tematem było referendum konsultacyjne ws. konstytucji, to była dobra rozmowa.

"Bardzo wyraźny komunikat prezydenta co do tego, że (...) pan prezydent podtrzymuje swoją wolę przeprowadzenia referendum konsultacyjnego, nie ma w tym zakresie żadnych wątpliwości, jest to referendum zapowiedziane przez pana prezydenta, niewątpliwie należy się spodziewać projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego" - powiedział Mucha. Jak dodał, ten projekt prezydent przedłoży Senatowi.

"Pan prezydent chce zadać pytania suwerenowi, jak wiemy suwerenem jest naród i ta formuła, społeczna formuła stanowienia prawa i rozmowa na temat konstytucji to jest coś, na czym nam bardzo zależy" - podkreślił.