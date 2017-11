Mucha: Ustawy o reformie sądownictwa jeszcze w tym roku

Jesteśmy zdeterminowani, by ustawy ws. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego były uchwalone jeszcze w tym roku - powiedział we wtorek wiceszef prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha. Jak zaznaczył, takie jest też oczekiwanie prezydenta Andrzeja Dudy.

"Obie ustawy powinny być uchwalone jeszcze w tym roku i uważam, że jest to możliwe" - powiedział Mucha, pytany w Radiu Szczecin o prace ws projektów ustaw o KRS i SN.

"Opozycja, która od dwóch miesięcy ma możliwość zapoznawania się z projektami prezydenckimi, może się do tego przygotować. Tak jak prezydent mówił, nie dajemy monopolu na wiedzę czy na doskonałość. Jeżeli będą się pojawiać poprawki merytorycznie trafne, to uważam, że PiS będzie je uwzględniał. Chyba, że będą to poprawki negujące reformę wymiaru sprawiedliwości. Nie ma zgody aby tę reformę bojkotować" - podkreślił wiceszef Kancelarii Prezydenta.



Zatwierdzenie projektów ustaw wkrótce

Mucha spodziewa się, że prace nad projektami ustaw, które zakończyły się w ostatni piątek zostaną "formalnie zatwierdzone albo podczas spotkania, albo rozmowy telefonicznej" między prezydentem Dudą a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Dodał, że prezydent oczekuje, że prace nad ustawami zostaną podjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Pytany o pracę z szefem sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem (PiS) ws. prezydenckich projektów ustaw i propozycji PiS ich dotyczących, powiedział, że "w wielu miejscach przyznaliśmy rację, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości udoskonalają te projekty". "W iluś miejscach było tak, że przewodniczący Piotrowicz stwierdził, że wobec stanowiska Kancelarii Prezydenta i przyjmując naszą argumentację, taka poprawka nigdy nie zostanie zgłoszona" - zaznaczył Mucha.

Jednocześnie przyznał, że podczas rozmów pojawiło się "kilka elementów warunków brzegowych". "Jeżeli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym czekamy na nową instytucję prawną jaką jest skarga nadzwyczajna. To jest narzędzie, które pozwala w stosunku do prawomocnych orzeczeń, które były wcześniej niewzruszalne, podjąć merytoryczną pracę w Sądzie Najwyższym, żeby w przypadku naruszenia zasad konstytucyjnych, usunąć taki ewidentny błąd sądowy. Prezydentowi zależało również na tym aby w Izbie Dyscyplinarnej dopuścić czynnik społeczny" - wymienił Mucha.

Spotkania Duda-Kaczyński

Prezydent Andrzej Duda 25 września, po wcześniejszym zawetowaniu projektów ustaw o SN i KRS, zaprezentował swoje własne projekty. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji.

PiS przekazało prezydentowi swoje poprawki do ustaw dotyczące SN i KRS. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. Ostatnia rozmowa, do której doszło 20 października, dotyczyła poprawek zaproponowanych przez PiS. Prezydent, przekazał wówczas liderowi Prawa i Sprawiedliwości na piśmie swoje uwagi.

Następnie ws. projektów spotykali się Mucha i Piotrowicz. W piątek doszło do trzeciego ich spotkania, po którym poinformowali, że udało się wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie ws. prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS. Ich zdaniem ten materiał umożliwia skierowanie projektów do prac na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć 22-24 listopada.

Prezes PiS wyraził w poniedziałek nadzieję projekty ustaw ws. SN i KRS będą procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. "Tak na pewno, na 100 proc. wolałbym tego nie mówić, ale jestem prawie pewien, że będą już procedowane, że już niedługo będą nadane numery odpowiednim drukom sejmowym i ruszymy z tą sprawą" - powiedział Kaczyński w TVP.



Marta Zabłocka