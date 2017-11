Mularczyk: Jest wola współpracy parlamentarnej Polski i Grecji dot. reparacji

Jest wola, by doszło do spotkania ws. współpracy parlamentarnej Polski i Grecji ws. reparacji; chcemy wymienić doświadczenia - powiedział w środę PAP Arkadiusz Mularczyk (PiS). Dodał także, że w tym tygodniu planuje rozmowę na ten temat z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim.

Zdjęcie Arkadiusz Mularczyk /Andrzej Iwańczuk/Reporter /East News

Szczerski poinformował PAP w poniedziałek, że jednym z tematów rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z władzami Grecji podczas jego ostatniej wizyty w tym kraju była kwestia reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec. Ustalono, że w niedługim czasie możliwa jest współpraca parlamentarna w tym zakresie.



"Wiem, że jest wola, by doszło do takiego spotkania na poziomie parlamentarnym, do wymiany informacji, doświadczeń" - powiedział w środę Mularczyk, pytany przez PAP o tę sprawę. Dodał, że rozmawiał o tym z szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Przekazał też, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do ich spotkania w tej sprawie. "Podejmiemy w tym zakresie odpowiednie działania" - zapewnił.



"Tam (w Grecji - PAP) jest grupa parlamentarna, jest przygotowany raport. Chcielibyśmy zapoznać się z ich metodologią, procedurami i ścieżką, którą Grecja wybrała, i podzielić się informacjami o tym, co myśmy w Polsce zrobili" - tłumaczył Mularczyk.



Pod koniec września z inicjatywy PiS powołano parlamentarny zespół ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego przewodniczącym został poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



Zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych - o którą wnioskował Mularczyk - zasadne jest twierdzenie, że Rzeczypospolitej Polskiej przysługują wobec Republiki Federalnej Niemiec roszczenia odszkodowawcze, a twierdzenie, że roszczenia te wygasły lub uległy przedawnieniu jest nieuzasadnione. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika zaś, że polskie roszczenia są bezzasadne.



Pod koniec października Trybunał Konstytucyjny na wniosek Mularczyka i grupy posłów PiS wszczął postępowanie dot. zgodności z konstytucją przepisów, które uniemożliwiają składanie pozwów przeciwko obcym państwom odpowiedzialnym m.in. za zbrodnie wojenne.



Maciej Zubel (PAP)