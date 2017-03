Mularczyk: Oczekujemy, że TK rozstrzygnie sprawę wyboru prezes SN niezwłocznie

Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie niezwłocznie kwestie wątpliwości dotyczące wyboru prezesa Sądu Najwyższego - podkreślił Arkadiusz Mularczyk (PiS) informując o wniosku PiS do TK w sprawie wyboru prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

Grupa 50 parlamentarzystów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których Małgorzata Gersdorf została powołana na funkcję pierwsza prezes Sągu Najwyższego - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Mularczyk.

"Wszystkie organy w Polsce powinny działać na podstawie konstytucji RP. Również obejmuje to taką instytucję jak Sąd Najwyższy. Dokonaliśmy analizy, kwerendy przepisów prawa, na podstawie którego działa wymiar sprawiedliwości, a także Sąd Najwyższy. Ku naszemu zdumieniu znaleźliśmy tam przepisy i rozwiązania, które w naszej ocenie budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia zgodności wyboru prezesa Sądu Najwyższego z artykułami w konstytucji, a w szczególności z art. 183 konstytucji" - podkreślił poseł PiS.

Jak dodał, wątpliwość konstytucyjna dotyczy procedury wyboru prezesa SN przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, a także samego aktu przedstawienia kandydatów na prezesa SN prezydentowi.

"Procedura wyboru, procedura przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa SN od strony konstytucyjnej budzi wątpliwości, dlatego uznaliśmy, że powinna ona być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny. Oczekujemy, że TK tę sprawę rozstrzygnie niezwłocznie" - powiedział Mularczyk.

Według niego wątpliwości budzi po pierwsze to, "że aktem prawa wewnętrznego SN, który dotyczy relacji wewnętrznych dokonuje się wyboru w formie głosowania dwóch kandydatów, a następnie w takim trybie przedstawia się ich prezydentowi".

"To oznacza, że aktem prawa wewnętrznego, aktem niepublikowanym w Dzienniku Ustaw, czy też w Monitorze Polskim, przedstawia się innemu organowi władzy, a mianowicie prezydentowi dwóch kandydatów, których on powinien zaakceptować wybierając jednego z nich" - powiedział poseł PiS. Jak ocenił jest to niezgodne z art. 183 konstytucji.

"Ponadto uważamy, że procedura wyboru prezesa SN powinna się odbywać w trybie ustawowym. To ustawa o SN powinna decydować w jakim trybie i na jakich zasadach dokonywany jest wybór prezesa SN" - podkreślił poseł.Kolejną wątpliwą kwestią - mówił Mularczyk - jest brak uchwały przez Zgromadzenie Ogólne SN o wyborze prezesa SN.