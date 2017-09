Mularczyk: Opinia dotycząca reparacji jest kompleksowa

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów z Biura Analiz Sejmowych wynika, że Polsce przysługują reparacje wojenne od Niemiec, a twierdzenia o ich wygaśnięciu są nieuzasadnione - poinformował na antenie TVP Info poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Analiza obejmuje okres od pierwszej do drugiej wojny światowej - zaznaczył.

Zdjęcie Arkadiusz Mularczyk /Maciej Luczniewski /East News

"Opinia, którą otrzymałem jest wyjątkowo profesjonalna, dobrze przygotowana, bardzo obszerna, kompleksowa" - mówił Arkadiusz Mularczyk.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Polska wystąpi do Niemiec z wnioskiem o reparacje wojenne. Arkadiusz Mularczyk powiedział, że sprawa jest na etapie analizowania. Zaznaczył jednak, że po półtora miesiąca prac otrzymał dokument, którego nie było wcześniej w polskiej doktrynie prawnej.

Poseł Mularczyk dodał, że kwoty wypłacane dotąd Polakom przez Niemców są śmiesznie niskie."Milion Polaków dostało odszkodowania. To wychodzi statystycznie 689 zł na osobę, czyli 150 euro zapłacili Niemcy statystycznie Polakom, którzy byli ofiarami eksperymentów medycznych, czy też przez lata pracowali na gospodarkę niemiecką" - mówił na antenie TVP Info.





Poseł PiS wskazał, że dotychczas wielu specjalistów do kwestii reparacji podchodziło bardzo wycinkowo. "Analizowali jeden lub dwa dokumenty. My musimy na sprawę spojrzeć w sposób całościowy i fundamentalny. Należy do tego podejść w ten sposób, że wobec Polski stosowano zbrodnie wojenne" - podkreślił Arkadiusz Mularczyk.

Jak podkreślił poseł PiS, zgodnie z prawem międzynarodowym zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu.

Analiza ma zostać opublikowana w poniedziałek na stronach sejmowych. Arkadiusz Mularczyk zapowiedział, że dokument zostanie też przekazany stronie niemieckiej.

W opinii zwrócono także uwagę, że Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe straty osobowe i materialne w Europie, biorąc pod uwagę proporcje ludności i majątku narodowego.

Według ekspertów BAS, prawo międzynarodowe, a także powojenna praktyka w sprawie reparacji przemawiają za dochodzeniem przez Polskę odszkodowań od Niemiec za zniszczenia wojenne.