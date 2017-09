MZ chce rozszerzyć zakaz spożywania alkoholu

Wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym - przewiduje projekt przygotowany przez resort zdrowia. Obecnie taki zakaz obowiązuje w konkretnych miejscach: na ulicach, placach, w parkach. MZ chce też, by emisja reklam piwa była możliwa dopiero po godzinie 23.

Autorzy projektu argumentują, że konieczne jest wprowadzenie "skutecznych działań", które pomogą zmniejszyć spożycie alkoholu w Polsce, które przewyższa średnią w krajach UE. Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadmiernie i szkodliwie alkohol pije ponad 3 mln Polaków, a z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że spożycie alkoholu w Polsce będzie rosło.

Przygotowany przez MZ projekt przewiduje wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Obecnie picie alkoholu zabronione jest w konkretnie wymienionych w ustawie miejscach: na ulicach, placach i w parkach. Ponadto alkoholu nie można spożywać m.in. na terenie szkół, domów studenckich, zakładów pracy i w środkach komunikacji publicznej (z wyjątkiem wagonów restauracyjnych w pociągu, gdzie można pić piwo i napoje do 4,5 proc. zawartości alkoholu).

Dotychczasowe brzmienie przepisów, zabraniających picia alkoholu na ulicach, placach i w parkach, budziło wątpliwości. Głośna była sprawa Marka Tatały, aktywisty miejskiego ruchu "Legalnie nad Wisłą", obwinionego o picie piwa na nadwiślańskim bulwarze. W marcu, warszawski sąd okręgowy prawomocnie uniewinnił Tatałę.

"Sąd odwoławczy uznał, powielając stanowisko Sądu Najwyższego, że Bulwar Flotylli Wiślanej, betonowe schody tego bulwaru, miejsce spacerów, miejsce odpoczynku mieszkańców Warszawy i nie tylko, nie są ulicą w rozumieniu przepisów ustawy" - uzasadniała wówczas sędzia Beata Wehner.

Resort zdrowia chce także wydłużyć czas, w którym obowiązuje zakaz emisji reklam piwa, tak by było to możliwe dopiero po godzinie 23. Teraz reklama piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze może być prowadzona między godziną 20 a 6.

Ministerstwo chce też zakazać wprowadzania do obrotu alkoholu w postaci proszku, kryształu, żelu lub pasty. Z kolei na etykietach piwa i napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 proc. będzie musiał znaleźć się wykaz składników oraz informacja o wartości odżywczej i energetycznej.

Projekt przewiduje też, że sprzedawca byłby zobowiązany, a nie tylko "uprawniony" - jak obecnie - do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy napoju alkoholowego, w przypadku gdy jego wygląd nie wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości, że jest on pełnoletni.Planowane jest także zwiększenie uprawnień rad gminy w zakresie uchwalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczania sprzedaży między godziną 22. a 6. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

"Podniesienie świadomości konsumentów oraz ułatwienie podejmowania właściwych wyborów, a także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ograniczenie dostępności fizycznej napojów alkoholowych bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród Polaków" - oceniają autorzy projektu.

Przygotowany przez MZ projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.(PAP)

