​MZ opublikowało projekt marcowej listy refundacyjnej

Na marcowej liście refundacyjnej znajdzie się 69 nowych produktów leczniczych - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu kolejnej listy refundacyjnej. W sumie pacjenci mniej dopłacą do 266 produktów, a więcej - do 341.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Resort planuje zmiany kryteriów kwalifikacji do niektórych programów lekowych, m.in. programu leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci, leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego (czyli o nieznanej przyczynie) zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Reklama

W programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin chorobach neurologicznych - zgodnie z postulatami neurologów - doprecyzowano m.in. kryteria kwalifikacji w przypadku zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciw antygenom neuronalnym oraz choroby Devica (czyli zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych).

Ponadto zmiany wprowadzono we wszystkich reumatologicznych programach lekowych. Projekt zakłada m.in., że pacjenci, którym grozi kalectwo lub zagrożone jest ich życie, mogą być kwalifikowani do leczenia biologicznego w ramach programu, nawet jeśli nie spełniają części kryteriów. Zasada ta będzie jednak dotyczyła tylko tych pacjentów, którzy byli leczeni zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami oraz wiedzą medyczną.

Zmiany mają też objąć programy leczenia czerniaka skóry oraz wrodzonych zespołów autozapalnych.

W ramach listy aptecznej w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc refundacją zostały objęte następujące leki: Spiolto Respimat, Ultibro Breezhaler i Anoro.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1264 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1167).

W sumie do najnowszego obwieszczenia dodano 69 produktów: 60 do listy aptecznej, 6 do katalogu chemioterapii i 3 w ramach programów lekowych.

Pacjenci będą mniej dopłacać do 266 produktów (największa obniżka dopłaty wyniesie 76,84 zł, najmniejsza 1 gr), a w przypadku 341 produktów dopłata wzrośnie (od 1 gr do 33,90 zł).

Dla 64 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (wszystkie w ramach listy aptecznej - od 130,68 zł do 2 gr). Z kolei dla 5 produktów urzędowe ceny zbytu wzrosną.

Ceny detaliczne brutto spadną dla 476 produktów (od 138,93 zł do 1 gr), wzrosną natomiast dla 82 produktów (od 1 gr do 364,28 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania albo odmową refundacji na kolejny okres, w najnowszym obwieszczeniu nie znajdzie się 30 leków obecnych w poprzednim.

Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywać od 1 marca, obecna obowiązuje od 1 stycznia.