"Na całym świecie widać spadek liczby powołań"

Na całym świecie obserwujemy nieznaczny spadek liczby powołań; to m. in. wynik zmniejszającej się liczby urodzeń - mówi PAP koordynator Europejskiej Służby dla Powołań, sekretarz Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań ks. Emil Parafiniuk.

Zdjęcie Kościół podejmuje wiele inicjatyw, które mają zachęcać młodych do kapłaństwa czy do życia w zakonie /©123RF/PICSEL

7 maja Kościół katolicki obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Powołania. Data ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, w tym roku obchodzony pod hasłem "Idźcie i głoście".

"Największy deficyt powołań od lat widoczny jest w zgromadzeniach żeńskich. Wydaje się, że wynika to z odbioru społecznego sióstr zakonnych, które postrzegane są jako osoby wykorzystywane w Kościele do posług niższych. Ale nie jest to prawda. Zakon jest przecież miejscem, gdzie kobieta może realizować drogę swojego powołania" - mówi PAP ks. Parafiniuk.

Według niego ten negatywny trend mogą odwrócić odbywające się w Polsce w 2016 r. Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka. "W trakcie ŚDM w sercach młodych ludzi, którzy przybyli do Polski z całego świata, wydarzyło się dużo dobra. Spotkanie z papieżem możemy nazwać czasem siewu. W ciągu najbliższych kilku lat spodziewamy się, że to ziarno będzie kiełkowało" - powiedział ks. Parafiniuk.

Dodał, że polski Kościół podejmuje wiele inicjatyw, które mają zachęcać młodych do kapłaństwa czy do życia w zakonie. "Wspólnoty, seminaria i grupy powołaniowe starają się budować tzw. kulturę powołań, czyli pokazywać pozytywny obraz kapłaństwa wśród młodzieży. Promować to, o czym mówi papież Franciszek - kapłaństwo radosne, w którym jest miejsce na wyrzeczenia ale nie ma miejsca na pasywność. Kapłaństwo, które odważnie wychodzi z murów świątyni"- mówił ks. Parafiniuk.

W związku ze Światowym Dniem Modlitw o Powołania odbywać się będą liczne inicjatywy diecezjalne i parafialne. Najważniejszym akcentem Tygodnia Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego ma być Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania na Jasną Górę, która odbędzie się 13 maja.

Specjalnie na 54. Tydzień Modlitw o Powołania Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) przygotowała materiały duszpasterskie, które trafiły do wszystkich parafii w Polsce. "Są one do wykorzystania przez cały rok. Zawierają tekst orędzia papieskiego na tegoroczny Światowy Dniem Modlitw o Powołania, słowo bp. Marka Solarczyka, delegata KEP ds. powołań, zeszyty dla katechetów i opiekunów ministrantów oraz propozycje homilii i nabożeństw, a także statystyki powołaniowe" - poinformował ks. Parafiniuk.

Jak podaje KAI, zgodnie z danymi statystycznymi z września 2016 r, najwięcej kandydatów zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji tarnowskiej - 36. Drugie miejsce zajął Poznań i Katowice, gdzie zgłosiło się ich po 20. Z kolei najmniej chętnych było w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej i bydgoskiej.

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego największym zainteresowaniem cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów i zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub. roku mieli kapucyni (19) oraz jezuici salezjanie (po 18). Łącznie w Polsce jest 1633 zakonników, w tym na pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234.

W zgromadzeniach żeńskich czynnych jest w Polsce 18 tys. 195 sióstr, w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220. W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów). Choć ogólna liczba sióstr z roku na rok systematycznie maleje, to jednak widoczny jest wzrost liczby kandydatek. W 2012 r. w postulacie było ich 24, podczas gdy w roku ubiegłym zgłosiło się 40. Podobnie jest na etapie nowicjatu, gdzie w roku 2012 liczba mniszek wynosiła 40, zaś w 2016 formację kontynuowało 46.