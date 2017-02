Na Jasnej Górze 40-godzinne nabożeństwo poprzedzające Wielki Post

​40-godzinne nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęło się w niedzielę w jasnogórskiej bazylice. Modlitwa, która potrwa do wtorku, jest bezpośrednim przygotowaniem do przeżycia największych świąt dla chrześcijan - Wielkanocy.

Każdego dnia podczas nabożeństwa Najświętszy Sakrament w monstrancji wystawiany jest w ołtarzu głównym bazyliki. Pielgrzymi i mieszkańcy Częstochowy mogą włączać się w modlitwę w poniedziałek - od godz. 5. do 21., a we wtorek - od godz. 5. do 18. Podczas nabożeństwa o godz. 11. odprawiana jest tzw. suma, a o godz. 17. - nieszpory.

Rozpoczynającej 40-godzinne nabożeństwo niedzielnej sumie przewodniczył paulin o. Robert Jasiulewicz. W homilii zapraszał, "aby przyjść i popatrzeć na tego, który jest miłością i mówi do nas te pełne miłości słowa, przed którym stojąc nic nie musimy mówić, nie musimy przegadać całej modlitwy naszej, nie musimy wypowiedzieć wszystkiego, co myślimy - bo on wie".

"Jak ktoś kogoś kocha, to lubi na niego patrzeć, np. matka na dziecko, jak dziecko śpi. Ludzie patrzą na siebie, gdy są sobie bliscy. Dajmy Bogu popatrzeć na nas i my popatrzmy na niego. Niech ta tajemnica eucharystii, która jest, trwa, i która będzie trwać, niech rozwija się w nas z tą świadomością, że Bogu naprawdę zależy na nas i on sam o nas się troszczy" - mówił o. Jasiulewicz.

W modlitewne czuwanie w czasie 40-godzinnego nabożeństwa włączają się poszczególne grupy działające i posługujące na Jasnej Górze: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, Sodalicja Mariańska, Asysta Jasnogórska, Jasnogórskie Chóry: "Kółeczko" oraz Mieszany, Bractwo NMP Królowej Korony Polskiej, a także Jasnogórska Rodzina Różańcowa.

Każdego roku 40-godzinnemu nabożeństwu towarzyszą specjalne intencje adoracji i modlitw. Jak podało biuro prasowe Jasnej Góry, w tym roku są to m.in. intencje wynagradzające: za zniewagi Najświętszego Sakramentu, za wszystkie grzechy przeciwko życiu, za grzechy w rodzinach, wspólnotach i osobiste oraz za bluźnierczy spektakl teatralny "Klątwa".

Wśród intencji dziękczynnych uczestnicy nabożeństwa modlą się za: dar Eucharystii dla Kościoła, za dar sakramentu kapłaństwa i kapłanów; za pielgrzymkę papieża Franciszka na Jasną Górę i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a także za obchodzony właśnie jubileusz 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu,

Intencje błagalne tegorocznego nabożeństwa 40-godzinnego wiążą się z pogłębieniem wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, intencjami kościoła, ojczyzny i papieża Franciszka; dotyczą też trzeźwości narodu, beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, miłosierdzia i pokoju dla świata, prześladowanych chrześcijan oraz powołań kapłańskich i zakonnych.