Na znak solidarności z osobami z autyzmem Polska rozbłyśnie na niebiesko

Warszawski Pałac Kultury i Nauki, a także 400 innych budynków w całej Polsce, m.in. siedziby ministerstw, szkół, przedszkoli, uczelni i hoteli, rozbłyśnie wieczorem na niebiesko, by przypomnieć o obchodzonym w niedzielę Światowym Dniu Świadomości Autyzmu.

Zdjęcie Olsztyńskie Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w 2016 roku; zdj. ilustracyjne /Artur Szczepański /Reporter

Autyzm to zaburzenie o podłożu neurologicznym. Charakteryzują je m.in. problemy z komunikacją, niemożność wejścia w relacje i interakcje z otoczeniem. Zaburzeniem pokrewnym, jednak o łagodniejszym przebiegu, jest zespół Aspergera. W Polsce liczbę osób z autyzmem szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy; zaburzenie występuje u jednego na sto dzieci.

Reklama

Tegoroczny finał ogólnopolskiej kampanii społecznej "Polska na niebiesko", organizowany w niedzielę przez Fundację JiM, odbywa się pod hasłem "Chcemy być sobą" i dedykowany jest osobom dorosłym z autyzmem.

Jak poinformowała PAP Paulina Kaczmarek z Fundacji JiM, w kampanii bierze udział kilkanaście tysięcy osób z całej Polski. Przyłączyły się do niej szkoły, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne oraz firmy prywatne. Przez całą niedzielę w wielu miastach odbywać się będą niebieskie marsze, koncerty i zabawy zorganizowane przez rodziców dzieci z autyzmem z klubów JiM.

W Warszawie na niebiesko - na znak solidarności z osobami z autyzmem - oświetlony zostanie o godz. 20 m.in. Pałac Kultury i Nauki, siedziby resortów: edukacji i zdrowia, biuro Rzecznika Praw Dziecka i Złote Tarasy, w których wieczorem wystąpi wokalistka z autyzmem Paulina Chodkowska. Jej piosenka "Razem oswoić świat" oraz zrealizowany do niej spot z udziałem osób z autyzmem stały się hitem tegorocznej kampanii.

Nie tylko w Złotych Tarasach, ale również w 23 miejscach w Polsce otwarte zostaną punkty konsultacyjno-informacyjne, gdzie dyżurować będą osoby ze spektrum autyzmu i ich bliscy. Będzie w nich przekazywana wiedza na temat autyzmu - jego objawów, diagnozowania i miejsc, w których można szukać pomocy.

Dorośli ze spektrum autyzmu, którym poświęcona jest tegoroczna odsłona akcji "Polska na niebiesko", brali czynny udział w tworzeniu kampanii, m.in. wystąpili na plakatach i kartach kalendarza wydanego przez Fundację JiM. Należą oni do pierwszego w Polsce pokolenia osób, które w dzieciństwie miały zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Próbą opisania ich sytuacji był przygotowany przez Fundację "Raport dotyczący sytuacji młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Polsce". Wynika z niego, że dwie trzecie ankietowanych osób z autyzmem, które pracują, nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie; 63 proc. mieszka z rodzicami, a 97 proc. uważa, że ich sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż innych osób.

Ośmiu na dziesięciu dorosłych z autyzmem nie wie, jakie formy terapii przysługują im bezpłatnie i czy są one dostępne w ich okolicy. Na brak wsparcia i niezrozumienie ze strony pracowników służby zdrowia narzeka 65 proc. ankietowanych - nierzadkie jest kwestionowanie autyzmu czy zespołu Aspergera u dorosłych pacjentów.

Według współautorki raportu Pauliny Szymańskiej z Fundacji JiM pierwsze polskie pokolenie zdiagnozowanych autystyków miało to szczęście, że mogło skorzystać z terapii i pójść do szkoły. "Niestety, w wieku lat 20 odkrywają, że otoczenie ma dla nich niewiele do zaoferowania" - dodała.

Z raportu wynika, że połowa dorosłych z autyzmem chciałaby założyć własną rodzinę. Tymczasem ich częstym doświadczeniem jest samotność i depresja.

Fundacja JiM specjalizuje się w pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz propagowaniu wiedzy o tym zaburzeniu. W kilkudziesięciu miastach Polski działają Kluby JiM zrzeszające ponad 3 tys. rodziców, opiekunów i self-adwokatów. W Łodzi fundacja prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposabiającą do pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.