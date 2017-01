Narada premier Szydło i szefa MSWiA z wojewodami

W poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się narada premier Beaty Szydło i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka z wojewodami. Rozmawiano m.in. o wprowadzeniu rządowych reform edukacji oraz zdrowia, a także o programie Mieszkanie Plus.

Zdjęcie Beata Szydło /Darek Delmanowicz /PAP

"Narada była związana z priorytetami i sztandarowymi reformami rządu na najbliższy rok. Była mowa m.in. o reformie służby zdrowia, edukacji, programie Mieszkanie Plus" - powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.



Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się 1 września 2017 r. W miejsce obecnie istniejących typów szkół wprowadzone zostaną stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.

Reklama

W ramach przeglądu resortów, premier rozmawiała już z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Na konferencji po tym spotkaniu premier poinformowała, że minister przedstawił projekt likwidujący NFZ. Zapowiedziała też, że nie będzie dymisji szefa resortu zdrowia. Sam Radziwiłł zapowiedział zwiększanie nakładów na zdrowie, stworzenie sieci szpitali i zmiany w ratownictwie medycznym.

Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił w ubiegłym tygodniu, że realizacja programu Mieszkanie Plus przebiega zgodnie z harmonogramem. "Pilotaż, który jest realizowany powoduje, że praktycznie kilkanaście tysięcy mieszkań jest praktycznie zakontraktowanych. W dwóch miejscach trwa realizacja inwestycji mieszkaniowych a prawdopodobnie pod koniec roku pierwsze mieszkania z pilotażu zostaną oddane do użytku" - dodał.

Adamczyk zwrócił uwagę, że Mieszkanie Plus, to też wsparcie dla samorządów, które pozwoli inwestować im w budownictwo komunalne i społeczne.

"To także rozwiązania prawne, które uruchomią potencjał spółdzielni mieszkaniowych w realizacji mieszkań, to też możliwości w zakresie odkładania oszczędności na mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym" - podkreślił. Minister zapowiedział, że proces legislacyjny w przypadku Narodowego Programu Mieszkaniowego powinien zostać zakończony do połowy tego roku.