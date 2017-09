Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspiańskiego

W Warszawie, wielu miastach Polski i za granicą trwa Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W południe w Ogrodzie Saskim w Warszawie akcję zainaugurowali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.

Zdjęcie Narodowe Czytanie "Wesela" /Jakub Kamiński /PAP

Prezydent mówił, że "Wesele" wciąż budzi dyskusję o Polsce. Powiedział, że ten dramat nie pokazuje problemów Polski w jasny sposób, ani nie dyktuje nikomu sposobu myślenia. Autor pokazał w sztuce między innymi "uśpienie" ówczesnej polskiej inteligencji. Prezydent porównywał tę postawę z - opisaną przez Wyspiańskiego - pragmatyczną wizją chłopstwa, które było gotowe do podjęcia walki w powstaniu, ale potrzebowało przywództwa.



Andrzej Duda powiedział, że dziś możemy odbierać "Wesele" optymistycznie, ponieważ wiemy, że wkrótce odrodziła się wolna Polska, co było dowodem na to, że Polacy potrafili się zjednoczyć. Prezydent dodał, że dzisiaj można dyskutować, na ile to "Wesele" obudziło tę potrzebę wspólnoty, a na ile ona istniała i istnieje w Polakach.



W krótkim wystąpieniu Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że utwór Wyspiańskiego jest trudny dla odbiorców, którzy nie znają dobrze polskiej historii. Powiedziała, że "Wesele" jest na wskroś polskim dramatem, według niektórych uznanym za nieprzekładalny. Pani prezydentowa przypomniała, że dramat Wyspiańskiego został przetłumaczony na ponad 10 języków i doczekał się 120 wydań polskich. W tym roku "Wesele" po raz pierwszy przetłumaczono także polski język migowy.



W czytaniu "Wesela" w Ogrodzie Saskim oprócz pary prezydenckiej, biorą udział znani polscy aktorzy, między innymi: Paweł Królikowski, Izabela Kuna, Piotr Głowacki, Anna Dereszowska i Małgorzata Foremniak. Czytaniu towarzyszy muzyka na żywo: w I akcie - zespołu Zakopower, w II - Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, a w III - zespołu Janusz Prusinowski Kompania.



Po 16:00 para prezydencka przyjechała do Instytutu Głuchoniemych, gdzie wraz z wychowankami placówki również czytała "Wesele". Tam po raz pierwszy w historii dzieło Wyspiańskiego zostało przetłumaczone na polski język migowy.



Akcja Narodowego Czytania odbywa się w wielu miejscach w Polsce - od Bałtyku - po Tatry. Dramat Wyspiańskiego odczytywany był między innymi na pokładzie okrętu muzeum ORP Błyskawica w Gdyni czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie w role bohaterów "Wesela" wcielili się seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz harcerze.



W Radomiu Narodowe Czytanie zawsze odbyło się w plenerze, tuż obok pomnika Jana Kochanowskiego. W centrum miasta fragmenty dzieła Stanisława Wyspiańskiego czytali samorządowcy, prawnicy i policjanci. Zadania podjęła się też Amerykanka. Zaproszeni do czytania chętnie korzystają z propozycji, bo - ich zdaniem - to ważny i potrzebny projekt, a obowiązkiem osób publicznych jest upowszechnianie, promowanie i zachęcanie do sięgania po książki.



W Wilnie "Narodowe czytanie" odbyło się już wczoraj wieczorem. Nie była to jedyna okazja, aby wziąć udział w tej akcji na Litwie. Wileński finał akcji został zorganizowany przez Instytut Polski w jednej z kawiarni. Wybór miejsca był podyktowany chęcią oddania realiów prawdziwego wesela. Uczestnicy "Narodowego czytania" w Wilnie, wśród których byli ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska i przedstawiciele mniejszości polskiej - mieli też okazję obejrzeć inscenizację kilku scen z dramatu w wykonaniu aktorów Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie i wziąć udział w występie tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Wilenka".



Narodowe Czytanie to akcja organizowana przez prezydenta od 2012 roku. Została zainicjowana wspólnym czytaniem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W ubiegłym roku lekturą było "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.



Organizatorami są: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury oraz Stołeczną Estradą. Polskie Radio jest partnerem medialnym akcji.