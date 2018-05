"Nasz Dziennik": Aborcja niezgodna z Konstytucją

Aborcja wykonywana ze względów eugenicznych, czyli przerywanie ciąży z powodu nieuleczalnej choroby płodu, jest niezgodna z polską Konstytucją według stanowiska prokuratura generalnego - podaje we wtorek "Nasz Dziennik".

"Prokurator generalny Zbigniew Ziobro uznał za niezgodną z Konstytucją tzw. aborcyjną przesłankę eugeniczną zawartą w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Takie kluczowe stwierdzenie znalazło się w stanowisku do wniosku posła Bartłomieja Wróblewskiego (PiS) do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o stwierdzenie niezgodności z Ustawą Zasadniczą aborcyjnej przesłanki eugenicznej - podaje "ND".

"Opinia prokuratora nie jest elementem koniecznym do podjęcia prac nad wnioskiem przez Trybunał, głos Zbigniewa Ziobry, jest dodatkowym wzmocnieniem naszego stanowiska. Argumenty konstytucyjne w tej sprawie są bardzo mocne i wskazują na niekonstytucyjność obowiązujących w Polsce przepisów" - powiedział gazecie poseł Wróblewski.

"Nie widzę możliwości, aby pozostając tylko na płaszczyźnie prawnej, orzeczenie TK mogło być niezgodne z naszym wnioskiem" - dodał poseł.

Według dziennika, w obszernym uzasadnieniu stanowiska prokurator generalny jednoznacznie wskazuje, że konstytucyjnie chronione wartości takie jak życie i godność człowieka dotyczą także ludzi w prenatalnej fazie rozwoju niezależnie od stanu ich zdrowia.

"(...) słabsza ochrona dziecka nienarodzonego, obciążonego istotnymi wadami genetycznymi lub nieuleczalną chorobą wydaje się być uzasadniona jedynie względami eugenicznymi, co jak już powiedziano, nie znajduje umocowania w Konstytucji" - podaje "Nasz Dziennik" za dokumentem.

Gazeta wskazuje, że padają w nim "fundamentalne słowa", że "za podstawowy obowiązek należy uznać zapewnienie przez Rzeczpospolitą Polską każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia, a zatem również życia w fazie prenatalnej".