​Nasz Dziennik": Pół miliona podpisów za zaostrzeniem ustawy aborcyjnej

Ponad 500 tysięcy - tyle podpisów zebrano już pod obywatelskim projektem ustawy znoszącej aborcję eugeniczną - informuje czwartkowy "Nasz Dziennik".

Zdjęcie Kaja Godek /Stanisław Kowalczuk /East News

Jeszcze przez pięć dni będzie trwała akcja zbiórki podpisów. Na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję" przesyłane są codziennie setki kopert z wypełnionymi deklaracjami.

Reklama

"Głosy poparcia dla pełnej ochrony życia spływają z kraju i od Polaków z zagranicy. Zbiórka podpisów trwa od początku września br., odbywa się ona w różnych miejscach, na terenie wielu polskich miast. Przeliczone deklaracje zostaną złożone w Sejmie przed końcem listopada" - czytamy w "Naszym Dzienniku".

"Jest ogólnonarodowa zgoda co do tego, że należy zakazać aborcji eugenicznej. To przekłada się na wysoki dotychczasowy wynik zbiórki oraz na nieprzeciętne zaangażowanie ludzi dobrej woli, którzy te podpisy zbierali. Liczę na to, że liczba podpisów przekona polityków co do tego, że prawo powinno chronić chore dzieci tak samo jak zdrowe" - mówi w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję".

"Poparcie dla projektu zadeklarowało już wielu polityków, w tym premier Beata Szydło. Prezydent Andrzej Duda potwierdził w wywiadzie dla 'Naszego Dziennika', że jeżeli Sejm i Senat przyjmą obywatelski projekt ustawy, to on na pewno ją podpisze" - czytamy w artykule.