"Nasz Dziennik": WOT dostanie polskie karabiny

Z nieoficjalnych informacji "Naszego Dziennika" wynika, że podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach planowane jest m. in. ogłoszenie umowy o zakupie przez MON 50 tys. karabinów Grot na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.



Grot to nowa nazwa dla MSBS-5,56, czyli modułowego systemu broni strzeleckiej kaliber 5,56 mm, który produkuje Fabryka Broni "Łucznik" Radom, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grot stanie się więc podstawową bronią strzelecką dla żołnierzy WOT - informuje dziennik.

Nazwa ta została wybrana po konsultacjach z MON i wojskiem, a nawiązuje wprost do pseudonimu komendanta Armii Krajowej Stefana Roweckiego "Grota". Ponadto taka nazwa może się dobrze "sprzedać" za granicą, a więc ma znaczenie marketingowe dla producenta.



MON planuje też ogłoszenie porozumienia o szerokiej współpracy z PGZ w programach modernizacji polskiego wojska, jak podaje "Nasz Dziennik".