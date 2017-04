Neumann do PIS: Jesteście rządem Pinokiów, a Kaczyński to wasz Gepetto

Symbolem rządów PiS jest "buta, arogancja, pycha bezczelna, nieustanne kłamstwo"- powiedział Sławomir Neumann podczas dyskusji nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło.

Zdjęcie Sławomir Neumann podczas sejmowej debaty nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premier Beaty Szydło. /Paweł Supernak /PAP

W piątkowej dyskusji nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, Neumann ocenił, że symbolem rządów PiS jest "buta, arogancja, pycha bezczelna, nieustanne kłamstwo".

Jak zauważył, kiedy Polacy oglądają zdjęcia z kolejnych wypadków rządowych limuzyn i słyszą "pokrętne tłumaczenie" to widzą "butę" polityków partii rządzącej. Kiedy widzą powalone drzewa to widzą "arogancję" - dodał. Kiedy obywatele patrzą na barierki ustawione przed Sejmem doświadczają pychy PiS; kiedy słyszą ministrów z rządu premier Szydło, to "słyszą nieustanne kłamstwa" - podkreślił Neumann.

"Jesteście rządem Pinokiów, codziennie te nosy wam się wydłużają. Zachowujecie się tak, jakbyście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę - kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem, a może ciemny lud to kupi. A na dole, w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz, Gepetto - on was wszystkich stworzył" - powiedział szef klubu Platformy.

"Mamiliście ludzi Polską, jak ze snów, a zafundowaliście Polakom cztery lata koszmaru, prawdziwego koszmaru" - oświadczył polityk. Według niego PiS-owi "wielu udało się uśpić", ale- jak ocenił - "Polacy powoli się z tego snu budzą". "Polacy coraz wyraźniej widzą, że to, co w kampanii ubraliście w szaty subtelnej bajki, to było jedno, wielkie, bezczelna kłamstwo" - oświadczył Neumann zwracając się do PiS.

"Wiecie też, że używanie wielkich słów nie zrobi z was wielkich polityków, że nie wystarczy mówić: prawo, Polska - trzeba jeszcze rozumieć, co to Polska prawa. Tego wy nie rozumiecie" - wskazał szef klubu Platformy. "Wy mylicie partię i państwo. To jest wasz główny problem" - ocenił.

Neumann dodał, że wystąpienie w debacie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego można ocenić dwoma określeniami: projekcja, czyli - jak stwierdził "przypisywanie innym swoim zachowań, cech, impulsów, zamiast przyznać się do błędu", drugie to "ślepota poznawcza". "Ślepota poznawcza to znaczy nie dopuszcza pan do siebie treści niewygodnych, boi się pan prawdy więc woli pan jej nie widzieć" - oświadczył Neumann.

"Macie tu (w Sejmie) większość, możecie sobie powołać nowy rząd, byleby był on złożony chociaż trochę z fachowców, chociaż trochę z ludzi kompetentnych" - mówił Neumann. "Wstańcie z kolan, powołajcie sobie dobry rząd" - apelował polityk PO.

"Pani premier, wszyscy wiemy, że to recytowanie pani wychodzi, ale to recytowanie nie zastąpi profesjonalizmu, a nawet najbardziej wyrazisty kolor żakietu, nie zastąpi konkretnej polityki" - zwrócił się do szefowej rządu Neumann.