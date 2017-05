Neumann: PO nie boi się gróźb

"Posłowie PO nie ulękną się gróźb kierowanych pod ich adresem" - oświadczył szef klubu PO Sławomir Neumann. "To rzecz absolutnie skandaliczna, przypomina białoruskie, czy rosyjskie metody traktowania opozycji i nigdy tego nie zaakceptujemy" - mówił szef PO Grzegorz Schetyna o zapowiedziach MON.

MON zapowiedziało wczoraj, że jeśli PO zawiadomi prokuraturę ws. rzekomego przekroczenia uprawnień przez szefa resortu obrony - w związku z ujawnieniem tajemnic wojska - ministerstwo złoży wniosek o ściganie posłów PO za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.



"Chcę jasno i twardo powiedzieć, że posłowie PO nie ulękną się gróźb kierowanych pod ich adresem" - podkreślił dzisiaj na konferencji prasowej Neumann. Jak zaznaczył, poseł kiedy widzi nieprawidłowości ma nie tylko prawo, ale ma obowiązek powiadomić organy ścigania. "To jest rzecz absolutnie skandaliczna i przypomina wschodnie, białoruskie, czy rosyjskie metody traktowania opozycji i nigdy tego nie zaakceptujemy" - oświadczył lider PO Grzegorz Schetyna.



W poniedziałek PO złożyła wniosek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, dając prokuraturze 48 godzin, aby z urzędu zajęła się sprawą przekroczenia uprawnień w pełnieniu obowiązków przez szefa MON, w związku z ujawnieniem tajemnic wojska. Według posłów do akt związanych z postępowaniem na śmigłowce - Caracale - dostęp mieli: były szef podkomisji smoleńskiej dr Wacław Berczyński, jego zastępca Kazimierz Nowaczyk i b. szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej Misiewicz - osoby, które - zdaniem PO - nie zostały zweryfikowane przez polskie służby specjalne i nie miały certyfikatów bezpieczeństwa.



"Posłowie PO pokazują największą prawdopodobnie aferę w III RP, aferę Macierewicza związaną z działalnością pana Berczyńskiego i jego wpływu na przetarg caracali dla wojska. Platforma Obywatelska zgłasza prokuratorowi generalnemu problem i oczekujemy, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie przestraszy się Antoniego Macierewicza i sam zacznie prowadzić śledztwo. Jeśli tego nie zrobi zapowiedzieliśmy, że złożymy oficjalne doniesienie do prokuratury" - podkreślił Neumann.



"Na tę naszą zapowiedź mamy reakcje straszenia naszych posłów sprawą w prokuraturze za to, że złożymy takie doniesienie. To jest rzecz bezprecedensowa w historii wolnej Polski" - zaznaczył przewodniczący klubu PO. Dodał, że, "nie zdarzyło się nigdy, żeby urzędnicy straszyli obywateli, posłów tym, że wskazując nieprawidłowości będą sami ścigani przez prokuraturę" - podkreślił.



Neumann dodał, że za czasów rządów Platformy Obywatelskie wielokrotne doniesienie do prokuratury kierowane przez Antoniego Macierewicza czy innych polityków PiS nigdy nie spotkały się z taką reakcją. "To jest rzecz nieprawdopodobna, albo wielki strach, który panuje w Ministerstwie Obrony Narodowej powoduje tak absurdalne zachowania, albo to jest dowód na te bolszewickie myślenie o sprawiedliwości" - zaznaczył.