Neumann: W piątek PO przedstawi część pomysłów programowych

W piątek, podczas dyskusji nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło, Grzegorz Schetyna przedstawi część pomysłów programowych Platformy Obywatelskiej - zapowiedział w radiu TOK FM szef klubu PO Sławomir Neumann. Jak podkreślił PO chce Polski, która nie jest państwem opresyjnym.

Zdjęcie Sławomir Neumann /Stefan Maszewski /Reporter

- Rozmawiamy z ekspertami jak w poszczególnych elementach budować Polskę po PiS-ie, bo to będzie państwo w wielu elementach zdewastowane przez PiS - powiedział w środę Neumann, pytany o piątkową debatę nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Zaznaczył, że będzie to "pierwszy taki moment" , by przedstawić część założeń programowych Platformy. - Wystąpi Grzegorz Schetyna i kilka elementów z naszego programu także pokaże - dodał poseł.

Reklama

Neumann podkreślił, że PO chce Polski "europejskiej, a nie "pisowskiej". - Chcemy Polski rozumianej jako kraj, gdzie obywatel ma swoje prawa, gdzie państwo nie jest państwem opresyjnym dla obywatela, dla przedsiębiorcy, dla nauczyciela, dla ucznia. Jest państwem które ma pomagać, a nie przeszkadzać - wymieniał.

Z kolei wiceprzewodniczący PO Borys Budka podkreślał w Polskim Radiu 24, że debata nad wotum nieufności to okazja, by przedstawić zarzuty, jakie ma opozycja wobec rządu. - Konstruktywne wotum nieufności to przede wszystkim przedstawienie zarzutów dlaczego rząd chce się odwołać oraz przedstawienie tego, co innego chce zaproponować kandydat na premiera i dlaczego jego rząd będzie lepszy niż to, co jest do tej pory - powiedział Budka.

"Dużo zależy" od posłów Kukiz'15

Dopytywany czy spodziewa się "niespodzianek" podczas głosowania nad wotum, zaznaczył, że "dużo zależy" od posłów Kukiz'15. W jego ocenie "jest to ugrupowanie, które do tej pory w zdecydowanej większości wspiera rząd". - Jeżeli mówią o tym, że są opozycją, to być może kilku posłów z "Kukiza" naprawdę taką opozycją jest, ale gdy przychodzi czas próby, zdecydowana większość głosuje za rządem - ocenił poseł.

Sejm będzie debatował nad wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu w piątek w godzinach 9-12; tego samego dnia odbędzie się głosowanie.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło PO złożyła w Sejmie 24 marca. Kandydatem Platformy na premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna. We wniosku PO szczegółowo opisuje zarzuty ugrupowania wobec zdecydowanej większości członków obecnej Rady Ministrów, w tym trzech wicepremierów: Mateusza Morawieckiego (jednocześnie ministra rozwoju i finansów), Piotra Glińskiego (resort kultury i dziedzictwa narodowego) oraz Jarosława Gowina (nauka i szkolnictwo wyższe).