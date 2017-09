Neumann: Wybory samorządowe będą pierwszym, prawdziwym sprawdzianem

Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział na antenie Polsat News, że 21 października Platforma pokaże swój program samorządowy. Dodał, że później będą prezentowane jego kolejne odsłony.

Zdjęcie Sławomir Neumann /Wojciech Stróżyk /East News

Szef klubu PO został zapytany w Polsat News o opinię, na temat niskich wyników Platformy w sondażach wyborczych. "Ktoś, kto jest zakładnikiem dzisiejszych sondaży i będzie pod sondaże robił politykę, to może być ciężko zdumiony" - odparł.

"PO przegrała wybory wierząc w sondaże. Na sondażach już się wielu przejechało" - podkreślił polityk.

Jego zdaniem wybory samorządowe będą "pierwszym prawdziwym sprawdzianem, który pokaże realne poparcie dla poszczególnych sił politycznych".

"Uważam, że Platforma pokazuje alternatywę dla PiS, pokazując Polskę po Prawie i Sprawiedliwości w poszczególnych obszarach; pokazując także po-PiS-owską Polskę samorządową. Tak naprawdę 21 października pokażemy program samorządowy Platformy" - zapowiedział Neumann.

"Reagujemy na wszystkie bezeceństwa PiS-u i będziemy o tym głośno mówić. To nie będzie tak, że my będziemy mówić o tym, co Platforma chce zrobić pozytywnego, zostawiając PiS w spokoju, żeby mógł dewastować Polskę" - podkreślił szef klubu PO.