​NFOŚiGW chce pomóc w wymianie pieców na bardziej ekologiczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez współpracę z wojewódzkimi funduszami chce pomóc w wymianie pieców na te bardziej ekologiczne - poinformował PAP prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Pierwsze umowy mogą zostać podpisane już w październiku.

Kujda wyjaśnił, że z uwagi na ogromną skalę przedsięwzięcia w skali całego kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względów organizacyjnych nie jest w stanie bezpośrednio dofinansowywać wymiany pieców u indywidualnych właścicieli nieruchomości. Dlatego chce zawierać umowy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, które są bliżej potencjalnie zainteresowanych.

"Pomoc finansowa Narodowego Funduszu będzie możliwa jeśli będą chciały z nami współpracować wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z kilkoma funduszami" - poinformował prezes NFOŚiGW.

Dodał, że pierwsze umowy mogą zostać podpisane podczas październikowych targów POL-ECO w Poznaniu (17-19 października).

Pytany o ewentualne zaangażowanie finansowe ze strony NFOŚiGW stwierdził, że jest trochę za wcześnie na podanie konkretnych kwot. Powiedział jednak, że w przedsięwzięcie miałby być również zaangażowany Bank Ochrony Środowiska (NFOŚiGW jest jego głównym udziałowcem).

Oznaczać to może, że oprócz ewentualnych dotacji mogą się też pojawić niskooprocentowane pożyczki do wymiany pieców.

Kujda przypomniał, że obecnie Fundusz prowadzi kilkanaście programów mających na celu ograniczenie zjawiska smogu i przeznacza na ten cel ok. 10 mld zł.

"Nabory do tych programów już trwają. Wspieramy finansowo: rozbudowę sieci ciepłowniczych, podłączenia domów do tych sieci, modernizację elektrociepłowni, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy termomodernizację budynków. Dzięki temu zaoszczędzamy energię, zużywamy jej mniej i to są najbardziej efektywne działania antysmogowe" - powiedział Kujda.