Nie będzie kontroli w MON. Komisja odrzuciła wnioski Platformy

Wnioski posłów PO o kontrolę komisji w resorcie obrony ws. przetargów na śmigłowce i przewozu najważniejszych osób w państwie zostały odrzucone. Głosowanie odbyło się podczas posiedzenia sejmowej komisji obrony. Zdaniem posłów PiS, jest to rozgrzewka Platformy przed wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON.

Zdjęcie Zdaniem przedstawicieli PO, Antoni Macierewicz realizuje plan systematycznego niszczenia polskiej armii /Małgorzata Genca /East News

Poseł PO Cezary Tomczyk przekonywał, że minister obrony Antoni Macierewicz realizuje plan systematycznego niszczenia polskiej armii, a jego działania zagrażają bezpieczeństwu Polski. Powołał się na sprawę zakończonego bez podpisania umowy przetargu na śmigłowce H225M Caracal. Tomczyk przypomniał na posiedzeniu komisji, że były szef podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński mówił, że to on "wykończył" Caracale. Według PO, prezydent Andrzej Duda nie występuje jako osoba, która może skontrolować szefa MON.

W związku z tym PO złożyło wniosek w myśl art. 161 Regulaminu Sejmu o przeprowadzenie nadzwyczajnej kontroli w resorcie obrony przez komisję.

Art. 161 stanowi, że w sprawach związanych z wprowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu właściwe komisje przeprowadzają kontrole. Prezydium Sejmu określa ogólne zasady przeprowadzania kontroli, natomiast komisja przeprowadzająca kontrolę określa zakres oraz sposób jej przeprowadzenia.

Przewodniczący komisji Michał Jach (PiS) powiedział, że wystąpił do Biura Analiz Sejmowych o opinię o tym wniosku, bo - jak powiedział - "nigdy jeszcze żadna komisja o to nie wniosła". Podkreślił, że prezydium Sejmu nigdy nie określiło w uchwale ogólnych zasad takiej kontroli. Jednocześnie poinformował, że BAS uznało, iż taką kontrolę można przeprowadzić.

W głosowaniu wniosek PO nie uzyskał większości.

Drugi wniosek o kontrolę

Innym punktem obrad komisji był wniosek PO o kontrolę w MON co do transportu najważniejszych osób w państwie, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa osób chronionych, stosowania odpowiednich przepisów prawa i procedur oraz wykorzystania odpowiednich środków transportu. Według PO, konieczność kontroli wynika z podejrzenia "łamania przepisów" i "kompletnego bałaganu i chaosu" przy przewozie najważniejszych osób w państwie.

"Ostatnie wypadki biorą się z nieprzestrzegania procedur" - tak swój wniosek uzasadniał poseł PO Paweł Suski, powołując się na wypadek kolumny aut z premier Beatą Szydło i kolizje aut szefa MON Antoniego Macierewicza i wiceministra Bartosza Kownackiego. "Tracicie okazję, by siedzieć cicho jako przedstawiciele 'państwa teoretycznego'" - replikowali posłowie PiS.

W głosowaniu przepadł także i ten wniosek.