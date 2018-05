Nie ma strategii leczenia groźnej choroby

Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie ogólnopolskiego kompleksowego programu zapobiegania, wczesnej diagnozy i leczenia cukrzycy - przekonywali w Warszawie eksperci podczas konferencji prasowej "Cukrzyca w systemie ochrony zdrowia". Cukrzyca typu 2 jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą na świecie. Powoduje groźne powikłania, jest uciążliwa dla chorego i jego rodziny, może doprowadzić do śmierci. Została uznana za chorobę cywilizacyjną. NIK zbadała w jaki sposób walczy się z nią w Polsce.

Zdjęcie Nieleczona lub niewłaściwa terapia cukrzycy typu 2 prowadzi do poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci /123RF/PICSEL

Z badań, na które powołuje się Parlament Europejski wynika, że trzy czwarte wszystkich cierpiących na cukrzycę nie kontroluje dobrze swojego stanu zdrowia. A nieleczona lub niewłaściwa terapia cukrzycy typu 2 prowadzi do poważnych powikłań i przedwczesnej śmierci. Najczęstszymi z nich jest zawał serca i udar mózgu, niewydolność nerek, utrata wzroku oraz zespół stopy cukrzycowej, który może zakończyć się amputacją.

Reklama

Według Narodowego Funduszu Zdrowia na koniec 2016 r. liczba pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 wynosiła w Polsce ponad 1 milion 600 tys. osób, o ponad 1 procent więcej niż w roku poprzednim.



Te dane i tak są zaniżone, bo jak mówił prezes NIK, część osób jest niezdiagnozowanych, po prostu nie wiedzą że są chorzy.



Powołując się na wyniki kontroli, Krzysztof Kwiatkowski stwierdził, że zadania systemu ochrony zdrowia, związane z zapobieganiem, wczesnym wykrywaniem oraz leczeniem tego typu cukrzycy, nie były realizowane skutecznie. Minister zdrowia nie opracował ogólnopolskiej strategii prewencji i leczenia tej groźnej choroby. A profilaktyka powinna się opłacać bowiem koszty leczenia powikłań cukrzycy typu 2 są niezwykle wysokie i rosną. W 2015 r. wynosiły 1 mld 577 mln zł, rok później już 1 mld 710 mln zł.

Koszty leczenia powikłań

Na ważność profilaktyki wskazują też koszty leczenia w szpitalach powikłań. Były ponad trzykrotnie wyższe niż szpitalne leczenie samej cukrzycy. Najwięcej wydano na refundację leków i wyrobów medycznych (w 2016 r. - 73 proc. kosztów). Niektóre leki nie zostały wpisane na listę refundacyjną. Jak powiedział prezes Kwiatkowski skutkiem tej decyzji jest to, że pacjenci nie mają dostępu do innowacyjnego leczenia. W ocenie NIK, refundacja niektórych z tych leków mogłaby wpłynąć na poprawę kondycji zdrowotnej.



W efekcie kontroli NIK zwróciła się do prezesa NFZ o zapewnienie pacjentom z cukrzycą dostępu do systemu kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pod adresem ministra zdrowia został sformułowany wniosek o przygotowanie ogólnopolskiego programu mającego na celu zapobieganie, wczesną diagnozę i leczenie cukrzycy. Poza tym NIK zwróciła się do ministra by oszacował liczbę chorych niezdiagnozowanych i znalazł sposoby dotarcia do tych osób z informacją o objawach i skutkach tej choroby oraz przekonania ich o konieczności badań profilaktycznych.

Konferencja, na którą został zaproszony prezes Krzysztof Kwiatkowski została zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia. Wzięli w niej udział wybitni lekarze diabetolodzy oraz inni naukowcy zajmujący się problemami cukrzycy.