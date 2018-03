Nie żyje Stephen Hawking, słynny brytyjski kosmolog

W wieku 76 lat zmarł światowej sławy brytyjski astrofizyk i kosmolog Stephen Hawking.

Zdjęcie Stephen Hawking /Getty Images

Stephen Hawking urodził się 8 stycznia 1942 roku w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii. Był kosmologiem, fizykiem i astrofizykiem. W swoich badaniach i analizach zajmował się przede wszystkim czarnymi dziurami i grawitacją kwantową.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni, że odszedł nasz ukochany ojciec"- napisały w oświadczeniu dzieci naukowca Lucy, Robert i Tim we wspólnym oświadczeniu przekazanym przez brytyjską agencję Press Association.

Hawking cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości ciała.

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową.

Jego publiczne wystąpienia i książki popularnonaukowe, w których omawia współczesną kosmologię i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką sławę.

"Krótka historia czasu" znajdowała się na liście bestsellerów British Sunday Times przez rekordowy okres 237 tygodni.

Naukowiec zyskał popularność poza światem akademickim i pojawił się w kilku programach telewizyjnych, w tym The Simpsons, Red Dwarf i The Big Bang Theory.

Został sportretowany zarówno w telewizji, jak i w filmie - ostatnio przez zdobywcę Oscara Eddiego Redmayne'a w "The Theory of Everything". Film opowiada o rozwoju jego sławy i związku z pierwszą żoną, Jane.