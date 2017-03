Nie żyje Wojciech Młynarski

"Dziś o godzinie 20.40, po bardzo długiej chorobie umarł nasz tata Wojciech Młynarski" - poinformowała córka artysty Paulina Młynarska.

Zdjęcie Wojciech Młynarski /Jacek Domiński /Reporter

"Bardzo prosimy media o danie nam czasu na przeżycie tego w pokoju. Paulina, Agata i Jan Młynarscy" - napisała.



Wojciech Młynarski urodził się 26 marca 1941 roku. W tym roku skończyłby 76 lat. Był słynnym poetą, satyrykiem, artystą kabaretowy oraz autorem tekstów piosenek - znanych i lubianych przez Polaków.



Od połowy lat 60. współpracował z kabaretami (Dudek, Owca i Dreszczowiec). Utwory z tego okresu to m.in.: "W Polskę idziemy", "Po prostu wyjedź w Bieszczady", "Ludzie to kupią", "W co się bawić". Jego nazwisko znajdowało się pod szczególnym nadzorem cenzury PRL.



Cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową.