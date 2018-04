"Niebezpieczne sznurki przy kapturach". Zwróć uwagę na ubranka dla dziecka

Uwaga rodzice! Zwróćcie uwagę na ubranka, jakie kupujecie swoim dzieciom. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów razem z Inspekcją Handlową przebadały ubranka dla dzieci i okazało się, że prawie 40 procent produktów zagrażało życiu i zdrowiu maluchów.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Urząd Ochrony Konkrencji i Konsumentów razem z Inspekcją Handlową przebadały ubrania dla dzieci i okazało się, że 38 procent produktów zagrażało życiu i zdrowiu maluchów.



Ubranka dla dzieci do lat siedmiu nie mogą posiadać sznurków ściągających w okolicach głowy i szyi. Nie wolno więc ich montować przy kapturze i kołnierzyku.

- Stwarza to ryzyko uduszenia. Niestety te sznurki bardzo często się pojawiają - ostrzega Karolina Komar z UOKiK-u.



I dodaje: Zwracajmy tez na ozdoby i małe elementy, które dziecko może oderwać i włożyć do buzi.



Jeśli natomiast chodzi o dzieci starsze, to należy uważać na sznurki przy pasie albo troczki zwisające z dołu bluzki albo sukienki. - One mogą spowodować, że dziecko się przewróci - ostrzega UOKIK.