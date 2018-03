Nielegalny hazard. Zatrzymano 22 osoby

22 osoby zatrzymane, zlikwidowane cztery lokale i zabezpieczonych 31 nielegalnych maszyn do gier o niskich wygranych - to efekt akcji funkcjonariuszy KAS, CBŚP, stołecznej policji i Nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach, która nadzoruje tą sprawę, zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, a pozostali objęci są m.in. dozorami policyjnymi, zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazami opuszczania kraju.

Reklama

"Za nielegalne urządzenie gier hazardowych grozi odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 3 lat albo obie kary łącznie" - powiedziała rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie niemal całego kraju, bez posiadania stosownych zezwoleń, w lokalach niebędących kasynami.

Do zatrzymań doszło w między 20 a 22 marca br. na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Ponad 150 funkcjonariuszy służb zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 22 osoby. Jak się okazało, jednym z zatrzymanych był 32-latek poszukiwany listem gończym, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności.

W Warszawie i w Siedlcach zlikwidowano cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych. W mieszkaniach zajmowanych przez podejrzanych oraz lokalach zabezpieczono materiały dowodowe, a także 31 maszyn do gier. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki oraz pieniądze.

"Za urządzenie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każdego automatu" - poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

W akcji zatrzymania brali udział funkcjonariusze z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrebennem.

Było to kolejne uderzenie warszawskiego CBŚP i KAS w nielegalną działalność hazardową. Do tej pory w śledztwie zarzutami objęto 45 osób i zabezpieczono ponad 350 automatów do gier. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy.