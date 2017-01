​Nieoficjalnie: WOŚP nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Jak udało nam się dowiedzieć, Instytut Nobla potwierdził nominację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zdjęcie Jerzy Owsiak /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

31 stycznia upływa termin zgłaszania kandydatur - osób lub instytucji - do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej kandydatury mogą zgłaszać m.in. rektorzy wyższych uczelni. I właśnie prof. Adam Grzegorczyk - założyciel warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji - w porozumieniu z organizacjami społecznymi, zgłosił do Nagrody Nobla Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wcześniej posłanka Joanna Schmidt (Nowoczesna) zapowiadała zgłoszenie do nagrody Jerzego Owsiaka.

Jak przekazał nam prof. Grzegorczyk, z Instytutu Nobla napłynęła pozytywna odpowiedź - o przyjęciu kandydatury WOŚP.

- Czeka nas teraz ogromna praca polegająca na pozyskaniu wsparcia dla tej kandydatury, brzydko mówiąc - na lobbowaniu za tą kandydaturą, by potraktowano ją poważnie i by miała szanse na zwycięstwo - mówi Interii wieloletni rektor WSP.

- Liczymy na to, że Orkiestra będzie mogła liczyć na poparcie różnych osób i środowisk również za granicą. Bardzo liczę na to, że niektóre osoby publiczne zechcą włączyć się do poparcia tej inicjatywy - dodaje prof. Grzegorczyk, ale zaznacza, że nie chodzi tu o poparcie polityków, którzy mogliby sprawie zaszkodzić, wikłając ją w partyjne zapasy.

Komitet noblowski wybierze laureata, bądź laureatów, wyłącznie spośród nominowanych. W 2016 roku takich kandydatur było 376 (rekord w historii nagrody).

Adam Grzegorczyk uważa, że WOŚP nie stoi na straconej pozycji.

- WOŚP świetnie mieści się w pewnym kanonie instytucji czy też osób, które były nagradzane Noblem. Z jednej strony jest to duże wydarzenie o charakterze społecznym, a z drugiej strony wydarzenie, które boryka się z przeciwnościami natury politycznej. To daje Wielkiej Orkiestrze duże szanse, by przynajmniej powalczyć o tę nagrodę - usłyszeliśmy.

(mim)