Niszczyciel USS Farragut płynie do Gdańska

Z trzydniową wizytą przypłynie do Gdyni amerykański niszczyciel rakietowy USS Farragut. Okręt zacumuje przy Nabrzeżu Francuskim w piątek po południu i pozostanie tam do niedzieli. Wizyta będzie miała charakter roboczy.

Zdjęcie USS Farragut /AFP

O wizycie okrętu poinformował w czwartek rzecznik prasowy dowódcy 3. Flotylli Okrętów, kmdr ppor. Radosław Pioch. Wyjaśnił, że z ramienia Marynarki Wojennej gospodarzem wizyty będzie Dywizjon Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów, a w trakcie wizyty dowódca amerykańskiego niszczyciela spotka się z szefem Sztabu 3. Flotylli Okrętów komandorem Włodzimierzem Kułaginem.

Ambasada amerykańska w Polsce poinformowała, że wizyta USS Farragut "wzmacnia relacje Polski i Stanów Zjednoczonych i sprzyja budowaniu stabilnej, bezpiecznej i dostatniej Europy". "Obecność okrętu na Morzu Bałtyckim jest też świadectwem trwałego zobowiązania Stanów Zjednoczonych w poprawę bezpieczeństwa w regionie" - wyjaśniono.

USS Farragut - niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke wszedł do służby w amerykańskiej marynarce w 2006 r. Okręt ma nieco ponad 156 metrów długości i 20 metrów szerokości. Jego zanurzenie to niemal 9,5 metra. Może on rozwijać prędkość powyżej 31 węzłów i zabrać na pokład 380-osobową załogę.

Jak powiedział PAP Pioch, każdego roku do gdyńskiego portu zawija od kilka do kilkunastu zagranicznych okrętów. Wiele z tych wizyt składanych jest przy okazji różnego rodzaju manewrów lub samodzielnych misji prowadzonych na Bałtyku.

Jak przypomniał rzecznik, w 2014 r. Gdynię odwiedził amerykański niszczyciel USS Oscar Austin (typu Arleigh Burke). W czerwcu 2015 r., przy okazji fazy portowej ćwiczenia Baltops, w Gdyni pojawiły się: niszczyciel rakietowy USS Jason Dunham (typu Arleigh Burke), krążownik USS Vicksburg (typu Ticonderoga) oraz desantowiec USS San Antonio (typu San Antonio). W 2016 roku w gdyńskim porcie robocze wizyty złożyły niszczyciel rakietowy USS "Donald Cook" (typu Arleigh Burke) i okręt dowodzenia USS Mount Whitney.Pioch przypomniał, że "port w Gdyni odwiedzały już nie tylko jednostki większości państw europejskich, ale również okręty z Brazylii, Meksyku, Japonii, Chin, Kanady oraz Indii".

"W czasie wizyt marynarze mogą zapoznać się z bazą dydaktyczno-naukową Akademii Marynarki Wojennej oraz zobaczyć okręty Marynarki Wojennej. Tego rodzaju spotkania międzynarodowe pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń morskich oraz zacieśniają współpracę między flotami" - podkreślił Pioch.