Nitras ze współpracownikami wyczyścili drzwi do biura Brudzińskiego

Poseł PO Sławomir Nitras postanowił wyczyścić oblane farbą drzwi do biura poselskiego wicemarszałka Sejmu Joachima Brudzińskiego. Drzwi do biura polityka PiS zostały oblane przez nieznanych sprawców w nocy z 17 na 18 stycznia. - Z mojej strony jest to symboliczny akt solidarności z tymi, którzy zostali zaatakowani - powiedział Nitras.

Zdjęcie Wyczyszczone drzwi do biura posła Brudzińskiego /ROBERT STACHNIK/REPORTER /East News

- Ten gest z naszej strony, próba posprzątania tego, niech będzie dowodem, że solidaryzujemy się z nim, kiedy spotyka go taki akt przemocy - mówił Nitras przed biurem Joachima Brudzińskiego.

Reklama

- Wszyscy, gdy sąsiada spotyka akt agresji, powinni okazać mu solidarność- dodał poseł PO.

Joachim Brudziński akcję Nitrasa i jego współpracowników nazwał "miłym gestem". "Za gest dziękujemy i liczymy na wspólną pracę dla Szczecina" - napisał Brudziński.



"Jeżeli mojemu sąsiadowi ktoś ubrudzi drzwi i ja to widzę, to normalnym odruchem człowieka jest to, że staram się to usunąć i wyczyścić" - powiedział PAP Nitras. "Normalnym odruchem człowieka jest to, że jeżeli kogoś spotyka jakiś akt agresji, nienawiści, czy niechęci, to staje po stronie tego, komu się to stało bez względu na to, czy się z nim politycznie zgadza, czy nie" - kontynuował.



Nitras dodał, że "można się politycznie różnić, ale nie wolno pozwalać na akty agresji". "I z mojej strony jest to symboliczny akt solidarności z tymi, którzy zostali zaatakowani" - dodał poseł PO.