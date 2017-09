​Nowacka: W połowie października do Sejmu trafi projekt ws. aborcji

W połowie października do Sejmu trafić ma obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" liberalizujący prawo aborcyjne - poinformowała w sobotę w Koszalinie Barbara Nowacka, liderka stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Pod projektem zebrano już wymaganą liczbę 100 tys. podpisów.

Zdjęcie Barbara Nowacka /Jakub Walasek /Reporter

Zbiórka podpisów pod propozycją, która przewiduje m.in. prawo do przerwania ciąży z przyczyn społecznych do 12 tygodnia, Komitet "Ratujmy Kobiety 2017" rozpoczął na początku sierpnia. To już druga tego typu inicjatywa, promowana m.in. przez stowarzyszenie Nowackiej. Poprzedni projekt sejmowa większość odrzuciła jesienią ubiegłego roku.

Reklama

Nowacka poinformowała podczas konferencji prasowej w Koszalinie, że Komitet "Ratujmy Kobiety 2017" zebrał już w całej Polsce 100 tys. podpisów pod nowym projektem - tyle, ile potrzeba, by mógł on zostać złożony w Sejmie.

"W tym roku 100 tys. podpisów udało nam się przekroczyć dużo szybciej niż w ubiegłym, dlatego że jest to akcja obywatelska. Oprócz partii politycznych i stowarzyszeń, włączają się osoby prywatne, którym zależy, aby w Polsce było normalnie, aby kobiety miały takie same prawa jak w krajach zachodniej Europy" - mówiła liderka Inicjatywy Polskiej.

Komitet, który tworzy kilkanaście organizacji, m.in. Inicjatywa Polska, Partia Razem, Zieloni i Dziewuchy Dziewuchom, nie planuje przerwania akcji zbierania podpisów. Jak zapowiedziała Nowacka, projekt ma zostać złożony w Sejmie w połowie października.

Propozycja, oprócz prawa do przerwania ciąży z przyczyn społecznych do 12. tygodnia, przewiduje także refundację antykoncepcji; dostęp do antykoncepcji awaryjnej na takich zasadach, jakie obowiązywały zanim wprowadzono recepty na pigułki "dzień po"; "opartą na wiedzy, nie ideologii" edukację seksualną oraz uświadamianie dzieciom, czym jest "zły dotyk", by przez to ochronić je przed pedofilią.

We wrześniu z kolei zbiórkę pod obywatelskim projektem, zaostrzającym prawo aborcyjne, rozpoczął komitet inicjatywy #ZatrzymajAborcję. Autorzy proponowanych zmian chcą zniesienia tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości legalnego przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

Marta Rawicz, Marta Zabłocka