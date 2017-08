Nowe fakty w sprawie kości znalezionych w studzience w Olsztynie

27 lipca pracownicy olsztyńskich wodociągów podczas prac udrażniających w jednej ze studzienek odkryli ludzkie kości. Teraz na jaw wychodzą szczegóły, które mają związek z makabryczną zbrodnią. O sprawie pisze portal olsztyn.wm.pl.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Policja

Po wstępnych oględzinach okazało się, że kości należały do kobiety i mężczyzny. Nie udało się określić ich wieku. Studzienka nie była otwierana od kilkudziesięciu lat.

- Na kościach są ślady po działaniu ostrym narzędziem. Ciała celowo i świadomie zostały rozkawałkowane w celu ukrycia przestępstwa zabójstwa. Ostrym tasakiem ktoś metodycznie dzielił ciała na części. I sukcesywnie po kawałku ukrywał je w różnych miejscach - mówi w rozmowie z portalem Daniel Brodowski, szef Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe.

Śledczy uważają, że sprawa może mieć związek ze zbrodnią sprzed ćwierć wieku, kiedy zabite zostały co najmniej dwie osoby. Ich ciał nigdy nie odnaleziono.



Policja sprawdza czy kości mogą należeć do tych właśnie ofiar. Jeszcze w tym tygodniu szczątki ze studzienki mają trafić do Instytutu Ekspertyzy Sądowym im. Sehna w Krakowie.