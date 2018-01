Nowe stanowisko Antoniego Macierewicza

Na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka Antoni Macierewicz został szefem podkomisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską.

Jako pierwszy informację o mianowaniu Antoniego Macierewicza szefem podkomisji podał Tomasz Sakiewicz, który taką informację uzyskał bezpośrednio od ministra Błaszczaka. Resort obrony już oficjalnie potwierdził te doniesienia.

Macierewicz będzie kierował pracami komisji, a także sporządzi raport, który zostanie przedstawiony w kwietniu, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej.

Formalny nadzór nad podkomisją będzie sprawował minister Błaszczak.

"Antoni Macierewicz wykazał się wyjątkową determinacją oraz zaangażowaniem w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej, zarówno jako minister obrony narodowej, jak i wcześniej jako przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154 M" - podkreślił Mariusz Błaszczak.

"Antoni Macierewicz gwarantuje to, że okoliczności największej tragedii w dziejach powojennej Polski zostaną wyjaśnione. W ocenie szefa MON, Antoni Macierewicz swoim doświadczeniem stworzy Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego warunki do skutecznego ustalenia przyczyn wydarzeń z 10.04.2010 r." - czytamy w komunikacie ministerstwa.