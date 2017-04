Nowe zasady bierzmowania. Episkopat wyjaśnia

Episkopat Polski przedstawił nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania. Biskupi chcą, by przygotowania odbywały się w parafiach zamieszkania. "Chodzi przede wszystkim o to, aby związać młodych z rodzinną parafią"- mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski.

Zdjęcie Paweł Rytel-Andrianik /Mariusz Gaczyński /East News

Do tej pory zdarzało się, że miejscem sakramentu bierzmowania była parafia, na terenie, której jest szkoła. Teraz ma to być parafia, z której młody człowiek pochodzi. "Tak chcemy pokazać trwalszy związek młodzieży ze swoją parafią"- wyjaśnia rzecznik.



Episkopat sugeruje, aby w przygotowaniach do sakramentu bierzmowania towarzyszyli młodym rodzice. Dla nich przygotowano pięć spotkań.



Ponadto biskupi chcą, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni, a młodzi wybierali na imię do bierzmowania imię chrzcielne. Inne rozwiązanie będzie brane pod uwagę, jeśli imię chrzcielne nie ma żadnego związku z chrześcijańskim patronem.



Nowe wskazówki mają ujednolicić proces przygotowania do sakramentu bierzmowania we wszystkich polskich diecezjach.