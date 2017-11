Nowi ambasadorzy Australii, Senegalu, Tanzanii i biura ONZ w Genewie

Szef MSZ Witold Waszczykowski w imieniu prezydenta wręczył w piątek nominacje nowym polskim ambasadorom w Australii, Senegalu, Tanzanii i biurze ONZ w Genewie - poinformowały służby prasowe resortu dyplomacji.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski /LEON NEAL / POOL /AFP

Ambasadorem w Senegalu została Margareta Kassangana, w Tanzanii - Krzysztof Buzalski, w Australii - Michał Kołodziejski a polską placówkę przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie obejmie Zbigniew Czech.

Margareta Kassangana ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskiem i studia europejskie na Uniwersytecie w Maastricht.

Od 1999 do 2001 r. pracowała w departamencie współpracy międzynarodowej ministerstwa pracy. Od 2002 r. w MSZ - w departamencie systemu narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych. Później była I sekretarzem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ (2004-07), a następnie ekspertem narodowym w Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych KE i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (2007-11).

Po powrocie do kraju pracowała w departamencie dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ (2011-13), a następnie w departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Obecnie - od 2015 r. - jest zastępcą kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Zna język angielski i francuski - podał MSZ w komunikacie.

Krzysztof Buzalski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W MSZ od 2004 r., gdy rozpoczął aplikację dyplomatyczno-konsularną. W latach 2006-2009 pracował w departamencie współpracy rozwojowej MSZ, z przerwą na pracę w polskiej ambasadzie w Dar es Salam (2007-08) w Tanzanii. Następnie (2009-15) pracował w naszej ambasadzie w Addis Abebie (Etiopia).

Po powrocie do kraju, w MSZ pracuje w departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu - jest zastępcą dyrektora. Zna angielski, francuski, hiszpański i niemiecki - podał resort.

Michał Kołodziejski ukończył japonistykę i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

W MSZ od 2003 r., gdy rozpoczął aplikację dyplomatyczno-konsularną. W latach 2005-06 pracował w departamencie Azji i Pacyfiku MSZ, a następnie do 2011 r. w polskiej ambasadzie w Singapurze. W kraju pracował w sekretariacie ministra (2011-13), a potem w departamencie współpracy ekonomicznej MSZ (2013-14), gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Obecnie - od 2014 r. dyrektor departamentu Azji i Pacyfiku. Zna język angielski i japoński - podano w komunikacie.

Zbigniew Czech jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskiem. Skończył też studia podyplomowe w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. W latach 1994-95 pracował w Kancelarii Sejmu. W MSZ od 1995 r. - początkowo w departamencie prawno-traktatowym, a następnie polityki bezpieczeństwa. W latach 1999-2003 był w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. Później (2003-06) pracował w Międzynarodowym Sekretariacie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Po powrocie do MSZ w 2006 r. pracował w departamencie prawno-traktatowym, gdzie w latach 2009-12 był zastępcą dyrektora, a następnie zastępcą dyrektora departamentu Ameryki (2012). Wyjechał do Paryża - od 2012 do 2014 r. był zastępcą kierownika polskiej ambasady w Paryżu. Od 2016 r. jest dyrektorem departamentu Narodów Zjednoczonych i praw człowieka. Zna język angielski i francuski - zaznaczył resort.