​Nowoczesna chce wyjaśnień ws. śmierci 14-latka z Gorczyna

Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus domaga się niezwłocznego przeprowadzenia szeroko zakrojonej kontroli w szkole w Łasku, do której uczęszczał zmarły 14-letni Kacper. Scheuring-Wielgus skierowała we wtorek pismo w tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka oraz do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Media podały, że 4 września, 14-latetni Kacper z Gorczyna w województwie łódzkim popełnił samobójstwo, ponieważ był prześladowany przez kolegów, którzy twierdzili, że jest homoseksualistą. Chłopiec uczęszczał do gimnazjum w Łasku, z powodu gnębienia przez rówieśników, po wakacjach został przeniesiony do nowej szkoły.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie posłanka Scheuring-Wielgus złożyła kondolencje rodzicom 14-latka. Poinformowała też, że w związku z samobójstwem Kacpra, skierowała pismo do Rzecznika Praw Dziecka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Potrzeba przeprowadzenia kontroli

"Wiemy, że dyrekcja oraz pedagogowie szkoły w Łasku mieli wiedzę o dramacie Kacpra. Niestety nie podjęte zostały żadne kroki mające uchronić chłopca przed prześladowaniami, a po jego śmierci dyrekcja szkoły chciała zignorować ten dramat i odmówiła rozmów na ten temat" - podkreśliła w piśmie posłanka.

Scheuring-Wielgus zwróciła się z prośbą do Rzecznika Praw Dziecka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty o "niezwłoczne przeprowadzenie w szkole w Łasku szeroko zakrojonej kontroli". Posłanka chce wiedzieć, czy to prawda, że władze, nauczyciele i pedagodzy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku wiedzieli o problemach zmarłego Kacpra, a jeśli tak, to od kiedy miały tę wiedzę i jakie kroki podjęto by pomóc uczniowi.

Szkoła wolna od rasizmu, ksenofobii i homofobii

Posłanka zauważyła, że szkoła musi być miejscem, w którym każdy uczeń - bez względu na wyznanie, rasę, czy orientację seksualną - musi być bezpieczny. "Szkoła musi być miejscem, które będzie błyskawicznie i stanowczo reagować na każdy przejaw rasizmu, ksenofobii, czy homofobii" - wskazała Scheuring-Wielgus.

"Nauczyciele i pedagodzy muszą uczyć tolerancji i otwartości, i być wsparciem dla tych wszystkich uczniów, których w szkolnych murach spotykają przykrości. Powyższe oczekiwania nie mogą być uznane za fanaberię. Muszą być standardem" - dodała.

W związku z "niejasną sytuacją", posłanka złożyła również interpelację do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.

Projekt ustawy o związkach partnerskich wkrótce

Polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej ocenił, że śmierć 14-latka pokazuje, że wciąż w Polsce mamy problem z tolerancją i akceptacją różnorodności. "Jako Polak chciałbym, aby polskie państwo traktowało wszystkich równo. Musimy mieć obsesję równości, musimy mieć obsesję, że każdy musi czuć się w Polsce tak, jak chciałby się czuć - zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją tożsamością" - mówił Rabiej.

Zapowiedział, że Nowoczesna złoży wkrótce projekt ustawy o związkach partnerskich.