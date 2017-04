Nowoczesna domaga się odebrania B. Misiewiczowi medalu

Domagamy się odebrania Bartłomiejowi Misiewiczowi złotego medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju"; prace komisji PiS pokazały, że nie było merytorycznych przesłanek przyznania odznaczenia - oświadczyła w piątek posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus.

Zdjęcie Bartłomiej Misiewicz /Marcin Obara /PAP

Szef MON Antoni Macierewicz podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego odznaczył Misiewicza - wówczas rzecznika MON i szefa gabinetu ministra obrony - złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Decyzja ta skrytykowana została m.in. przez polityków opozycji.



- Uważamy, że w związku z tym, że komisja (...) stwierdziła, że Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do tego, by pełnić jakiekolwiek funkcje w spółkach, w zarządach, czy w ogóle w sferze publicznej, nie powinien też być posiadaczem złotego medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju - oświadczyła Scheuring-Wielgus. Dodała, że wysłała w tej sprawie pismo do szefa MON i oczekuje jego natychmiastowej reakcji. "Czekamy, i w zasadzie żądamy, od ministra Macierewicza, aby ustosunkował się do tego i aby odebrał medal Bartłomiejowi Misiewiczowi" - podkreśliła Scheuring-Wielgus. W piśmie do szefa MON politycy Nowoczesnej przypomnieli, że komisja specjalnie powołana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego uznała, iż Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, spółkach Skarbu Państwa i innych sferach życia publicznego. "Przy tak druzgocącej opinii ze strony czołowych polityków PiS, którzy zasiedli w komisji, wydaje się wątpliwym czy pan Bartłomiej Misiewicz zasłużył na przyznany mu w roku ubiegłym medalu" - czytamy w piśmie. "Domagamy się odebrania Bartłomiejowi Misiewiczowi złotego medalu "Za zasługi dla obronności kraju".



Prace Komisji PiS pokazały, że nie było merytorycznych przesłanek przyznania odznaczenia. Ponadto, medal został przyznany z naruszeniem zasad nadawania medalu wynikających z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 25 kwietnia 1966 r." - dodano w piśmie do szefa MON. Politycy PiS stwierdzili też, że medal przyznano

Reklama

Misiewiczowi w trybie nadzwyczajnym, gdyż "zasadą jest przyznawanie w pierwszej kolejności medalu brązowego, po trzech latach srebrnego i dopiero po upływie kolejnych pięciu lat - złotego". W środę szef PiS zawiesił Misiewicza w prawach członka PiS i zdecydował o powołaniu komisji do wyjaśnienia stawianych mu zarzutów i okoliczności powoływania go na pełnione funkcje. Bezpośrednim impulsem do powołania komisji były doniesienia prasowe, że Misiewicz został zatrudniony w państwowej spółce Polska Grupa Zbrojeniowa, gdzie miałby zarabiać 50 tys. zł miesięcznie. Informacjom dotyczącym wysokości wynagrodzenia zaprzeczał rzecznik PGZ. W środę wieczorem spółka poinformowała o rozwiązaniu umowy o pracę z Misiewiczem za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym. Jak dodano rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek Misiewicza, "któremu nie przysługuje odprawa". Komisja, w skład której weszli politycy PiS: Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Marek Suski, zebrała się w czwartek - rozmawiała z Misiewiczem, w siedzibie PiS obecny był również szef MON Antoni Macierewicz.

Komisja - jak poinformował Brudziński po zakończeniu jej obrad - całkowicie negatywnie oceniła postawę Misiewicza stwierdzając, że nie ma on kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, spółkach Skarbu Państwa i innych sferach życia publicznego.

Brudziński zaznaczył, że oświadczenie komisji zostało zaakceptowane i podpisane przez prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego, podpisali je także członkowie komisji oraz rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Po rozmowie z komisją Misiewicz złożył rezygnację z członkostwa w PiS, która została przyjęta.