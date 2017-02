Nowoczesna: Niech Macierewicz odniesie się do słów gen. Pytla o zamachu smoleńskim

​Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka zaapelował do szefa MON Antoniego Macierewicza, aby odniósł się do wypowiedzi b. szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla, według którego Macierewicz powiedział, że "zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne".

Gen. Pytel był w poniedziałek gościem programu "Kropka na i" w TVN24. Jak relacjonował, Macierewicz powiedział mu na spotkaniu: "Przecież pan jest inteligentnym człowiekiem. Pan sobie zdaje sprawę z tego w sposób oczywisty, że zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne". Generał podkreślił, że słowa te wywarły wówczas na nim duże wrażenie. "Z kontekstu tej wypowiedzi mogłem wywnioskować, że Macierewicz nawet nie wierzy w ten zamach" - zaznaczył były szef SKW.

Szłapka powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, że szef MON powinien odnieść się do słów generała. - Macierewicz powinien odpowiedzieć na pytanie, czy zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa, czy polityką, czy kwestia tzw. zamachu smoleńskiego jest tylko kwestią polityczną, czy on się zajmuje bezpieczeństwem - podkreślił poseł.

Zdaniem posła Nowoczesnej, nie ma podstaw, aby nie wierzyć w słowa b.szefa SKW. - To są słowa, które brzmią bardzo wiarygodnie, nie mam żadnych powodów, żeby nie wierzyć generałowi, który jest osobą doświadczoną, był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zaznaczył Szłapka. Jak ocenił, szef MON "gra tzw. zamachem smoleńskim, aby tylko i wyłącznie budować swoją pozycję polityczną".

- Pytamy też Macierewicza, czym się zajmuje i czy panuje nad swoim resortem. Tydzień temu szef MON mówił, że oddanie honorów (obecnie urlopowanemu szefowi gabinetu politycznego i rzecznikowi MON) Bartłomiejowi Misiewiczowi przez jeden z oddziałów wojskowych, to był jedyny taki przypadek, pojawiły się jednak kolejne nagrania, gdzie żołnierze jednej z brygady kolejny raz oddawali honory Misiewiczowi - 26-latkowi bez doświadczenia - powiedział poseł Nowoczesnej.

Podkreślił, że Macierewicz powinien dbać o honor i szacunek dla polskiego żołnierza.