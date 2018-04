Nowoczesna: Nieprawda w oświadczeniu majątkowym prezesa PKN Orlen

Poseł Nowoczesnej Marek Sowa złożył wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zbadanie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Zdjęcie Marek Sowa /Artur Barbarowski /East News

Sowa poinformował w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że złożył do szefa CBA Ernesta Bejdy wniosek o zbadanie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych za lata 2011-2012 złożonych przez Daniela Obajtka. Obajtek był wówczas wójtem gminy Pcim (woj. małopolskie).

Reklama

Według posła analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez Obajtka "w sposób oczywisty wskazuje na to, iż podał on w oświadczeniach nieprawdę lub zataił prawdę odnośnie do swojej sytuacji materialnej". Poseł uzasadnił, że wykazane w oświadczeniu za 2011 r. dochody nie wystarczają na pokrycie wzrostu wartości nowego majątku, który Daniel Obajtek wykazał w oświadczeniu za 2012 r. Według wyliczeń posła, różnica ta wynosi 726 142 zł.

Sowa wyliczył, że w 2012 r. Obajtek zwiększył swoje zasoby pieniężne z kwoty 5 tys. zł do kwoty 300 tys. zł, tj. o 295 tys. zł, spłacił kredyt zaciągnięty w banku BPH w Myślenicach w wysokości 74 100 franków szwajcarskich, tj. 269 228 zł, częściowo spłacił kredyt w Krakowskim Banku Spółdzielczym w wysokości 85 358 zł, a także nabył 10 proc. udziałów w ERG Bieruń-Folie sp. z o.o. o wartości 260 tys. zł.

"Łączny wzrost z tego tytułu wyniósł 909 586 zł, co przekracza wielokrotnie dochody uzyskane w 2012 roku, które wyniosły 183 440,40 zł" - zauważył Sowa.

Jak wskazał, jedynymi dochodami uzyskanymi przez Obajtka w 2012 r. było wynagrodzenie wójta w kwocie brutto 153 444,40 zł oraz czynsz najmu mieszkania w kwocie brutto 30 tys. zł, czyli razem brutto 183 444,40 zł.

"W związku z powyższym należy stwierdzić, że w złożonym 19 kwietnia 2013 r. oświadczeniu majątkowym za rok 2012 przez Daniela Obajtka nie ma pokrycia aktywów na kwotę co najmniej 800 tys. zł. Oznacza to, że Daniel Obajtek podał nieprawdę lub zataił prawdę, co do swoich dochodów, kosztów oraz majątku" - podkreślił poseł Nowoczesnej.

Biuro prasowe PKN Orlen, odpowiadając na zarzuty posła Sowy, napisało w komunikacie przesłanym PAP, że prezes Daniel Obajtek, pełniąc funkcje publicznie na przestrzeni kilkunastu lat rokrocznie składał powszechnie dostępne oświadczenia majątkowe. Oświadczenia te były przedmiotem kilkunastu kontroli właściwych organów w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Urzędu Kontroli Skarbowej. "Również oświadczenia za lata 2011-2012 były przedmiotem kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nigdy nie stwierdzono w związku ze złożeniem tych zeznań naruszenia prawa" - podkreślono.